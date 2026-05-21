Bayern Munich muốn có John Stones

Bayern Munich được cho là đang cân nhắc khả năng đưa John Stones về Đức theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè 2026.

Thêm một mùa giải đầy khó khăn của John Stones trong màu áo Manchester City.

Theo The Touchline, Bayern Munich đưa John Stones vào danh sách mục tiêu tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trung vệ người Anh hiện được xem là một trong những phương án giúp đội bóng Bundesliga tăng chiều sâu và kinh nghiệm cho hàng thủ.

John Stones nhiều năm qua là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Pep Guardiola. Trung vệ sinh năm 1994 nổi bật nhờ khả năng triển khai bóng, đọc tình huống và chơi linh hoạt ở nhiều vai trò khác nhau nơi hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, những vấn đề liên quan tới chấn thương khiến Stones không còn duy trì sự ổn định tuyệt đối trong thời gian gần đây. Điều đó làm dấy lên các đồn đoán về khả năng anh rời sân Etihad để tìm thử thách mới.

Về phía Bayern Munich, đội bóng này đang trong giai đoạn tái thiết lực lượng nhằm hướng tới tham vọng chinh phục Champions League mùa tới. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Stones được xem là yếu tố phù hợp với định hướng mà CLB Đức đang theo đuổi.

Hiện Bayern Munich chưa gửi đề nghị chính thức. Tương lai của John Stones nhiều khả năng được làm rõ sau khi mùa giải khép lại.

Bayern Munich có một mùa giải 2025/26 thành công khi vô địch Bundesliga cũng như vào đến bán kết Champions League. Còn với John Stones, anh vừa trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi chỉ ra sân 8 trận cho Manchester City tại mọi đấu trường. Trong bối cảnh hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 6/2026, Bayern Munich trở thành bến đỗ tiềm năng cho ngôi sao người Anh.

