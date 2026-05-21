90 phút định đoạt lịch sử của Ronaldo

  • Thứ năm, 21/5/2026 16:24 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội giành danh hiệu đặc biệt nhất sự nghiệp khi cùng Al Nassr gặp Damac ở vòng cuối cùng Saudi Pro League vào rạng sáng 22/5.

Ronaldo còn cách chức vô địch lịch sử đúng 90 phút.

Sau cú sảy chân tai hại ở vòng trước, Al Nassr chỉ còn hơn Al Hilal 2 điểm. Al Nassr cần đánh bại Damac đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng để đăng quang. Tuy nhiên, nếu mất điểm, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải chờ kết quả từ trận đấu của Al Hilal gặp Al Fayha.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc với 28 bàn thắng mùa này, tiếp tục là chân sút số một của Al Nassr. Ronaldo còn hướng đến cột mốc 1.000 bàn thắng và chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ 6.

Al Nassr bước vào mùa giải với kỳ vọng cực lớn sau khi sở hữu đội hình đầy ngôi sao như Marcelo Brozovic, Joao Felix, Kingsley Coman, Sadio Mane hay Inigo Martinez. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, đội bóng này dẫn đầu giải đấu trong phần lớn mùa giải.

Do đó, nếu đánh rơi chức vô địch ở vòng cuối, đây sẽ là thất bại lớn với Al Nassr và bi kịch của Ronaldo. Đội bóng từng về nhì mùa 2023/24 và đứng thứ 3 mùa tiếp theo đang khát khao chấm dứt chuỗi năm tháng lỡ hẹn với ngai vàng quốc nội.

Với Ronaldo, đây là cơ hội để khẳng định rằng anh vẫn đủ sức trở thành đầu tàu ở đỉnh cao bóng đá chuyên nghiệp, đồng thời giành danh hiệu lịch sử ở châu Á.

Nhưng lần này, tham vọng và đẳng cấp của CR7 thôi là chưa đủ. Tất cả sẽ được quyết định trong 90 phút cuối cùng của mùa giải.

Ronaldo rớt giá ở tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo vẫn là biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha, nhưng ở World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi không còn nằm trong nhóm những cầu thủ giá trị nhất của đội tuyển.

Ronaldo nói đúng về Arsenal

Siêu sao Cristiano Ronaldo dự đoán chính xác khi cho rằng Arsenal sẽ là đội vô địch Premier League mùa này.

Ronaldo lập kỷ lục với World Cup thứ 6

Siêu sao Cristiano Ronaldo có tên trong danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026.

Minh Nghi

    Bayern Munich muốn có John Stones

    Bayern Munich được cho là đang cân nhắc khả năng đưa John Stones về Đức theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè 2026.

