Sắc vóc của 'nữ golf thủ quyến rũ nhất thế giới'

Paige Spiranac tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với bộ trang phục golf nổi bật trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân.

Golfer chuyên nghiệp người Mỹ diện áo hồng ôm sát với phần khóa kéo mở sâu phía trước, kết hợp chân váy ngắn và găng tay golf màu trắng. Phong cách quen thuộc pha trộn giữa thể thao và quyến rũ nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Trong loạt hình, Spiranac tạo dáng cùng gậy golf trên sân, buộc tóc gọn gàng và thực hiện nhiều tư thế đánh bóng. Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, bài viết nhận hàng loạt bình luận tích cực. Nhiều fan dành lời khen cho vẻ ngoài nổi bật của cô, gọi đây là hình ảnh "thể thao đầy cuốn hút".

Spiranac sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram và được xem là "nữ golf thủ quyến rũ nhất". Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh từ các sân golf trên khắp thế giới, đồng thời xây dựng thương hiệu cá nhân theo phong cách trẻ trung, táo bạo.

Tuy nhiên, đằng sau sự nổi tiếng ấy là không ít áp lực. Trong cuộc phỏng vấn với Golf Monthly, Spiranac thừa nhận cô từng cảm thấy bị đánh giá quá nhiều về ngoại hình thay vì chuyên môn.

Người đẹp sinh năm 1993 cho biết việc chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân giúp cô cảm thấy tự tin và kiểm soát được cuộc sống của mình. Thế nhưng, mặt trái của danh tiếng là những tranh cãi kéo dài liên quan đến phong cách ăn mặc và cách công chúng nhìn nhận cô.

Theo Spiranac, việc hoạt động trong môi trường thể thao vốn chịu nhiều định kiến khiến cô phải học cách chấp nhận cả những lời khen lẫn chỉ trích. Dù vậy, cô vẫn lựa chọn theo đuổi hình ảnh giúp bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin nhất.