Tuyển Congo hủy tập huấn trước thềm World Cup 2026 vì dịch Ebola

  • Thứ năm, 21/5/2026 16:05 (GMT+7)
Sự bùng phát của biến thể Ebola hiếm gặp tại CHDC Congo khiến kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Congo rơi vào tình huống khó ngay trước thềm World Cup trên đất Bắc Mỹ.

Đội tuyển quốc gia Congo vừa quyết định hủy trại tập huấn trước World Cup 2026 sau khi quốc gia Trung Phi này ghi nhận sự xuất hiện của một biến thể Ebola cực kỳ hiếm. Thông tin lập tức gây chú ý khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn ít tuần nữa sẽ khởi tranh.

FIFA đã phát đi thông báo xác nhận đang theo dõi sát diễn biến dịch bệnh tại CHDC Congo. Trong khi đó, Mỹ cũng áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với mọi công dân nước ngoài từng có mặt tại quốc gia này trong vòng ba tuần gần đây.

Dù vậy, phía đội tuyển Congo cho biết phần lớn cầu thủ của họ vẫn an toàn bởi nhiều thành viên đang tập luyện và thi đấu tại châu Âu. Điều này giúp đội bóng hạn chế nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp từ đợt bùng phát dịch bệnh trong nước.

Tuy nhiên, những thành viên trong phái đoàn World Cup từng trở về CHDC Congo trong khoảng thời gian 21 ngày gần nhất sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định y tế. Đây được xem là biện pháp bắt buộc nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trước thềm giải đấu.

Việc hủy trại tập huấn chắc chắn ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của ĐTQG Congo. Đội bóng châu Phi sẽ phải nhanh chóng tìm phương án thay thế để duy trì thể trạng và sự gắn kết trước khi bước vào World Cup 2026.

Congo nằm ở bảng K tại World Cup 2026 cùng với các đội tuyển Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Một bảng đấu được dự báo khó khăn cho việc tranh vé vào vòng sau của đại diện Châu Phi.

Thái Viên

