World Cup tới gần, Neymar lại đau

Neymar tiếp tục khiến người hâm mộ Brazil lo lắng khi vắng mặt ở trận đấu quan trọng của Santos vì vấn đề ở bắp chân, trong bối cảnh World Cup 2026 đã cận kề.

Neymar không có tên trong danh sách đăng ký của Santos cho cuộc đối đầu với San Lorenzo tại Copa Sudamericana sáng 21/5. Quyết định này được đưa ra sau khi tiền đạo người Brazil gặp vấn đề thể trạng ở trận thua Coritiba gần đây.

Theo truyền thông Brazil, Neymar bị phù cơ bắp chân sau khi cảm thấy đau trong lúc thi đấu. Dù Santos chưa công bố mức độ nghiêm trọng của chấn thương, việc ngôi sao sinh năm 1992 phải ngồi ngoài ở trận đấu mang tính quyết định rõ ràng khiến người hâm mộ không khỏi bất an.

Những năm gần đây, chấn thương trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của Neymar. Từ PSG đến Al Hilal rồi khi trở lại Santos, tiền đạo này liên tục phải nghỉ thi đấu dài hạn vì các vấn đề liên quan đến mắt cá, đầu gối và cơ bắp. Điều đó ảnh hưởng đáng kể tới phong độ cũng như khả năng duy trì thể trạng ổn định.

Trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh, mọi tín hiệu liên quan đến sức khỏe của Neymar đều thu hút sự chú ý đặc biệt. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ như giai đoạn khoác áo Barcelona hay PSG, “Hoàng tử Samba” vẫn được xem là nhân tố giàu kinh nghiệm và có khả năng tạo khác biệt cho tuyển Brazil.

Ban huấn luyện Brazil chắc chắn sẽ theo dõi sát tình trạng của Neymar trong thời gian tới. Người hâm mộ Selecao cũng chỉ hy vọng tiền đạo 34 tuổi không gặp thêm biến chứng nào nghiêm trọng, bởi World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chạm tay vào giấc mơ vô địch thế giới.

