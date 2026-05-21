Sao Arsenal sắp chia tay sau chức vô địch

Ethan Nwaneri có thể chia tay Arsenal bất chấp vừa cùng “Pháo thủ” chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch Premier League.

Nwaneri có thể là ngôi sao đầu tiên rời Arsenal hè này.

Arsenal chính thức đăng quang sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37 hôm 20/5. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2003/04, đội bóng Bắc London mới lại đứng trên đỉnh Premier League.

Thầy trò Mikel Arteta ăn mừng cuồng nhiệt tại trung tâm huấn luyện London Colney trước lễ nâng cúp ở trận cuối gặp Crystal Palace. Dẫu vậy, giữa bầu không khí hân hoan ấy, tương lai của Ethan Nwaneri bất ngờ trở thành đề tài nóng.

Theo Sky Germany, tài năng trẻ người Anh đang để ngỏ khả năng rời Emirates trong kỳ chuyển nhượng hè. Nwaneri từng được xem là viên ngọc đặc biệt của Arsenal khi phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Premier League.

Mùa trước, anh còn lọt danh sách đề cử Cầu thủ trẻ hay nhất năm của PFA. Arsenal nhanh chóng giữ chân sao mai này bằng bản hợp đồng dài hạn tới năm 2030.

Tuy nhiên, cơ hội thi đấu của Nwaneri dưới thời Arteta vẫn khá hạn chế. Tiền vệ 19 tuổi không có trận đá chính nào ở Premier League mùa này và chỉ xuất hiện sáu lần từ ghế dự bị. Dẫu vậy, anh vẫn đủ điều kiện nhận huy chương vô địch cùng Arsenal.

Tháng 1 vừa qua, Nwaneri được đem cho Marseille mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tại Ligue 1, anh ghi hai bàn sau 11 trận và góp công giúp đội bóng Pháp cán đích trong top 5.

Borussia Dortmund hiện nổi lên là điểm đến tiềm năng nhất. Đội bóng Đức từng theo đuổi Nwaneri trước khi anh gia hạn hợp đồng với Arsenal và đến nay vẫn giữ sự quan tâm đặc biệt.

Nguồn tin từ Đức cho biết cầu thủ trẻ này không phản đối khả năng chuyển sang Bundesliga, nơi Dortmund nổi tiếng với việc phát triển các tài năng trẻ thành ngôi sao lớn.

Dù vậy, thương vụ được dự báo không dễ xảy ra khi Arsenal yêu cầu mức phí chuyển nhượng cao, đồng thời cũng không muốn tiếp tục để Nwaneri ra đi theo dạng cho mượn.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26

