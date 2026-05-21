CLB Công an Hà Nội trước cơ hội phá kỷ lục V.League

CLB Công an Hà Nội sớm đăng quang V.League 2025/26, và đang đứng trước cơ hội phá vỡ hàng loạt kỷ lục mà CLB Hà Nội từng thiết lập ở mùa giải 2018.

Cách đây 8 năm, CLB Hà Nội lên ngôi vô địch và thiết lập hàng loạt cột mốc trong lịch sử giải đấu. Đó là giành 20 trận thắng, 2 thất bại, 64 điểm, 72 bàn thắng, hiệu số +42 và khoảng cách 18 điểm so với đội xếp thứ hai.

Ở mùa giải năm nay, CLB Công an Hà Nội đang tiến rất gần đến những con số đó. Sau 23 vòng đấu, thầy trò HLV Mano Polking đang có 60 điểm với 19 chiến thắng và mới thua đúng 1 trận. Họ ghi 55 bàn, thủng lưới 19 lần, cho thấy sự ổn định và hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Việc lên ngôi sớm 3 vòng cũng tạo điều kiện để CLB Công an Hà Nội có thể xô đổ những kỷ lục mà CLB Hà Nội đã từng tạo ra.

Trong 3 vòng còn lại, CLB Công an Hà Nội lần lượt gặp Hà Tĩnh, Becamex TP.HCM và Thể Công Viettel. Đây đều là những đối thủ không quá vượt trội, mở ra cơ hội để đội bóng của HLV Polking tiếp tục tích lũy điểm số và cải thiện các chỉ số chuyên môn.

Dù vậy, không phải kỷ lục nào cũng dễ chinh phục. 72 bàn thắng của CLB Hà Nội được coi là thử thách lớn với Quang Hải và các đồng đội. Đội bóng này cần ghi thêm 17 bàn trong 3 trận còn lại, tức trung bình gần 6 bàn/trận. Đây là con số không dễ đạt được khi từ đầu mùa họ mới chỉ một lần ghi 5 bàn, đó là trận thắng 5-1 trước Đà Nẵng ở vòng 17.

Tương tự, kỷ lục tạo khoảng cách 18 điểm với đội nhì bảng cũng khó bị xô đổ. Hiện CAHN đang hơn Thể Công Viettel 11 điểm và cần đối thủ này sảy chân toàn bộ các trận còn lại, trong đó có ít nhất 2 thất bại.

Ngược lại, nếu toàn thắng 3 vòng cuối, họ sẽ đạt 8 trận thắng liên tiếp, cân bằng thành tích của Long An (2005) và SLNA (2018). Đồng thời, các chỉ số về số trận thắng, số điểm hay hiệu số bàn thắng bại đều có khả năng được cải thiện. Với những gì đã thể hiện, CLB Công an Hà Nội đang đứng trước cơ hội thiết lập những dấu mốc mới cho V.League.