Arsenal phá kỷ lục tài chính

Arsenal chạm mốc doanh thu kỷ lục của Premier League ngay cả khi thất bại trong trận chung kết Champions League với PSG.

Arsenal gặt hái thành công cả trên sân cỏ lẫn tài chính.

Sau khi đăng quang Premier League lần đầu tiên sau 22 năm, Arsenal tiếp tục nuôi hy vọng hoàn tất cú đúp lịch sử khi bước vào trận chung kết Champions League vào ngày 30/5 tại Budapest. Tuy nhiên, cả trong trường hợp thất bại trước PSG, "Pháo thủ" vẫn tạo nên cột mốc chưa từng có ở bóng đá Anh.

Theo tính toán, doanh thu mùa giải 2025/26 của Arsenal dự báo đạt từ 760 đến 770 triệu bảng. Nếu đánh bại PSG để lên ngôi vô địch, con số này chạm mốc 770 triệu bảng. Dù kết quả ra sao, thành tích của Arsenal đủ vượt xa kỷ lục 715 triệu bảng mà Man City thiết lập mùa 2023/24 sau cú ăn 3 lịch sử.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ đến từ nhiều nguồn thu. Chỉ riêng việc vô địch Premier League giúp Arsenal nhận thêm khoảng 28 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình. Ngoài ra, các hợp đồng tài trợ được cho là có thêm điều khoản thưởng lớn nếu đội bóng giành danh hiệu, có thể mang về thêm khoảng 25 triệu bảng.

Tại Champions League, Arsenal thu về khoảng 124 triệu bảng tiền thưởng và bản quyền truyền hình. Nếu đăng quang, đội chủ sân Emirates sẽ nhận thêm khoảng 4 triệu bảng và đồng thời giành vé dự FIFA Club World Cup 2029. Giải đấu này được xem là mỏ vàng mới của bóng đá thế giới.

Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng Arsenal chưa chắc có lãi khi quỹ lương và chi phí chuyển nhượng tăng mạnh trong quá trình cạnh tranh danh hiệu. Song xét về tầm vóc thương mại, đội bóng London vươn mình trở thành thế lực tài chính mới của bóng đá châu Âu, sẵn sàng cạnh tranh với Real Madrid hay Barcelona.

Cầu thủ Arsenal vỡ òa cảm xúc với chức vô địch Rạng sáng 20/5, Arsenal chính thức đăng quang Premier League 2025/26 sau khi Man City bị Bournemouth cầm hòa 1-1.