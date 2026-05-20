Thế giới đổi khác giữa hai lần Arsenal vô địch Premier League

  • Thứ tư, 20/5/2026 18:46 (GMT+7)
Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng trở lại ngai vàng Premier League trong một thế giới bóng đá đã thay đổi gần như hoàn toàn.

Arsenal phải chờ 22 năm để trở lại ngôi vương Premier League

Arsenal chính thức vô địch Premier League 2025/26 sau khi Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng 37 rạng sáng 20/5. Danh hiệu ấy khép lại cơn khát kéo dài suốt 22 năm của đội bóng phía Bắc London và cũng mở ra cảm giác hoài niệm đặc biệt với người hâm mộ.

Lần gần nhất Arsenal đăng quang Premier League là mùa 2003/04 với tập thể bất bại huyền thoại của Thierry Henry, Patrick Vieira hay Dennis Bergkamp. Khi ấy, Mikel Arteta còn là một tiền vệ trẻ chuẩn bị rời Rangers để sang Real Sociedad. Còn Pep Guardiola, đối thủ lớn nhất của ông trong cuộc đua vô địch hiện tại, vẫn chưa giải nghệ và đang chơi bóng tại Qatar.

Trong 22 năm ấy, bóng đá thế giới đổi thay gần như hoàn toàn. Ở mùa Arsenal vô địch gần nhất, Jose Mourinho còn là HLV trẻ đưa Porto lên đỉnh Champions League. Hy Lạp gây chấn động khi vô địch Euro 2004 ngay trên đất Bồ Đào Nha của HLV Luiz Felipe Scolari.

Tại Nam Mỹ, Once Caldas giành Copa Libertadores. Ở Brazil, Cruzeiro là nhà vô địch quốc gia khi giải đấu này mới chuyển sang thể thức vòng tròn tính điểm chưa lâu.

Đội tuyển Brazil khi đó cũng vừa đánh bại Argentina ở chung kết Copa America 2004 với Adriano trở thành người hùng. Carlos Alberto Parreira là HLV trưởng, còn Zagallo giữ vai trò trợ lý.

22 năm sau, Arsenal cuối cùng cũng kết thúc hành trình chờ đợi dài nhất kỷ nguyên Premier League của mình. Điều đáng nói nằm ở chỗ chức vô địch lần này không đến từ một đội hình bất bại như quá khứ, mà từ tập thể trưởng thành sau nhiều lần gục ngã. Khi Arsenal vô địch Premier League năm 2004, vài cầu thủ hiện tại của họ thậm chí còn chưa ra đời.

Mikel Arteta từng bị nghi ngờ, từng hai lần hụt hơi trước Manchester City và nhiều lần đứng trước áp lực mất ghế. Nhưng cuối cùng, ông vẫn đưa Arsenal trở lại đỉnh bóng đá Anh theo cách của riêng mình.

Đào Trần

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

