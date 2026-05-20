Arteta và màn ăn mừng 'khác người'

Trong lúc cả đội Arsenal hồi hộp chờ Manchester City sảy chân để đăng quang Premier League, HLV Mikel Arteta lại chọn cách ăn mừng chẳng giống ai: về nhà dùng bữa tối với vợ.

Arteta đã đập tan mọi hoài nghi về năng lực của ông.

Trước giờ bóng lăn ở trận Bournemouth gặp Manchester City tại vòng 37 Premier League 2025/26, Arteta yêu cầu toàn bộ cầu thủ Arsenal có mặt tại trung tâm huấn luyện Sobha Realty để cùng xem trận đấu quyết định cuộc đua vô địch. Dàn sao “Pháo thủ” tập trung đông đủ, mắt dán vào màn hình và liên tục trải qua đủ cung bậc cảm xúc.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi. Các cầu thủ ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích ngay tại đại bản doanh. Không khí chẳng khác gì một bữa tiệc thực thụ.

Thế nhưng nhân vật chính của Arsenal lại không xuất hiện ở đó. Theo truyền thông Anh, Arteta rời trung tâm huấn luyện từ sớm để trở về nhà ăn tối cùng gia đình. Trong khi học trò “mở hội” vì chức vô địch lịch sử, chiến lược gia người Tây Ban Nha chọn tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt theo cách nhẹ nhàng hơn, bên cạnh vợ và những người thân yêu.

Chi tiết này nhanh chóng khiến mạng xã hội thích thú. Nhiều CĐV đùa rằng Arteta đúng chuẩn “người đàn ông của gia đình”, còn Arsenal thì vô địch theo phong cách rất… điện ảnh.

Dù ăn mừng ở đâu, Arteta vẫn là người hùng lớn nhất tại sân Emirates mùa này. Sau nhiều năm kiên trì xây dựng đội bóng và chịu không ít hoài nghi, ông cuối cùng cũng đưa Arsenal trở lại đỉnh cao Premier League sau 22 năm ròng rã chờ đợi.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.