Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arteta và màn ăn mừng 'khác người'

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:36 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Trong lúc cả đội Arsenal hồi hộp chờ Manchester City sảy chân để đăng quang Premier League, HLV Mikel Arteta lại chọn cách ăn mừng chẳng giống ai: về nhà dùng bữa tối với vợ.

Arteta đã đập tan mọi hoài nghi về năng lực của ông.

Trước giờ bóng lăn ở trận Bournemouth gặp Manchester City tại vòng 37 Premier League 2025/26, Arteta yêu cầu toàn bộ cầu thủ Arsenal có mặt tại trung tâm huấn luyện Sobha Realty để cùng xem trận đấu quyết định cuộc đua vô địch. Dàn sao “Pháo thủ” tập trung đông đủ, mắt dán vào màn hình và liên tục trải qua đủ cung bậc cảm xúc.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi. Các cầu thủ ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích ngay tại đại bản doanh. Không khí chẳng khác gì một bữa tiệc thực thụ.

Thế nhưng nhân vật chính của Arsenal lại không xuất hiện ở đó. Theo truyền thông Anh, Arteta rời trung tâm huấn luyện từ sớm để trở về nhà ăn tối cùng gia đình. Trong khi học trò “mở hội” vì chức vô địch lịch sử, chiến lược gia người Tây Ban Nha chọn tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt theo cách nhẹ nhàng hơn, bên cạnh vợ và những người thân yêu.

Chi tiết này nhanh chóng khiến mạng xã hội thích thú. Nhiều CĐV đùa rằng Arteta đúng chuẩn “người đàn ông của gia đình”, còn Arsenal thì vô địch theo phong cách rất… điện ảnh.

Dù ăn mừng ở đâu, Arteta vẫn là người hùng lớn nhất tại sân Emirates mùa này. Sau nhiều năm kiên trì xây dựng đội bóng và chịu không ít hoài nghi, ông cuối cùng cũng đưa Arsenal trở lại đỉnh cao Premier League sau 22 năm ròng rã chờ đợi.

CĐV Arsenal sung sướng sau chức vô địch Premier League 2025/26 Trận hòa 1-1 của Manchester City trước Bournemouth rạng sáng 1-1 giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.

3 cầu thủ Arsenal không được trao huy chương vô địch

Arsenal chấm dứt 22 năm chờ đợi để vô địch Premier League, nhưng không phải mọi cầu thủ đều chắc chắn được nhận huy chương.

21 phút trước

Arteta vô địch nhờ 'trở thành Mourinho'

Arsenal cuối cùng đã bước lên đỉnh Premier League khi Mikel Arteta từ bỏ phần nào hình ảnh “tiểu Guardiola” để trở thành phiên bản thực dụng và lì lợm hơn.

4 giờ trước

Ronaldo nói đúng về Arsenal

Siêu sao Cristiano Ronaldo dự đoán chính xác khi cho rằng Arsenal sẽ là đội vô địch Premier League mùa này.

6 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Thái Viên

Arteta Arsenal Premier League

    Đọc tiếp

    Guardiola ra di, con ac mong bat dau voi Man City hinh anh

    Guardiola ra đi, cơn ác mộng bắt đầu với Man City

    20 phút trước 16:34 20/5/2026

    0

    Chức vô địch tuột khỏi tay, Pep Guardiola chuẩn bị ra đi và tương lai của Rodri lẫn Haaland trở nên bất ổn khiến Manchester City đứng trước mùa hè nguy hiểm nhất một thập kỷ qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý