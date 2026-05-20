Burnley xuống hạng vẫn kiếm nhiều tiền hơn Barcelona vô địch

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:49 (GMT+7)
Khoản “tiền chống sốc” của Premier League cho các CLB rớt hạng tiếp tục cho thấy khoảng cách tài chính khổng lồ giữa bóng đá Anh và phần còn lại của châu Âu.

Burnley vừa xuống hạng tại Premier League nhưng vẫn có thể nhận khoảng 50 triệu bảng nhờ cơ chế “parachute payments” - khoản hỗ trợ dành cho các đội rớt hạng. Con số này thậm chí còn cao hơn mức thưởng Barcelona nhận được khi vô địch La Liga, vào khoảng 46 triệu bảng.

Thông tin trên nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận trong giới mộ điệu. Nó phản ánh rõ sức mạnh tài chính gần như độc tôn của Premier League ở thời điểm hiện tại.

“Parachute payments” được Premier League áp dụng nhằm giúp các CLB xuống hạng tránh rơi vào khủng hoảng tài chính. Khi còn chơi ở Premier League, các đội bóng nhận nguồn thu lớn từ bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại. Nếu đột ngột xuống hạng, doanh thu của họ có thể sụt giảm nghiêm trọng chỉ sau một mùa giải.

Vì thế, Premier League sẽ tiếp tục chia cho các đội rớt hạng một phần doanh thu bản quyền truyền hình trong những năm tiếp theo. Khoản hỗ trợ này giúp CLB duy trì quỹ lương, ổn định vận hành và có cơ hội cạnh tranh suất trở lại Premier League.

Burnley trải qua mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử.

Trong trường hợp của Burnley, khoản hỗ trợ mùa đầu tiên sau khi xuống hạng được ước tính khoảng 50 triệu bảng. Với nhiều CLB ở châu Âu, đây là nguồn tiền mà ngay cả một chức vô địch quốc nội cũng chưa chắc đạt được.

Ngược lại, Barcelona dù đăng quang La Liga nhưng cơ chế phân chia doanh thu ở Tây Ban Nha không mang tới khoản thưởng khổng lồ như Premier League. Các đội bóng tại La Liga phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn thu thương mại, bán vé, tài trợ hoặc tiền thưởng từ Champions League.

Sự chênh lệch này tiếp tục cho thấy vì sao Premier League ngày càng bỏ xa các giải đấu hàng đầu khác về mặt tài chính. Không chỉ những ông lớn như Manchester City hay Arsenal hưởng lợi, ngay cả một đội xuống hạng như Burnley vẫn có thể kiếm được số tiền mà nhiều nhà vô địch châu Âu phải mơ ước.

Barcelona chính thức đăng quang tại La Liga 2025/26 và đang có những động thái chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 đầy hứa hẹn. Phía Burnley, việc chỉ giành được 21 điểm sau 37 vòng đấu ở Premier League cho thấy mức độ chênh lệch khủng khiếp giữa Premier League và giải hạng nhất.

Thái Viên

Burnley Barcelona Premier League La Liga

