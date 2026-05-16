UEFA phạt Barcelona

  • Thứ bảy, 16/5/2026 06:42 (GMT+7)
UEFA ra án phạt tổng cộng 22.500 euro dành cho Barcelona sau những vi phạm kỷ luật ở tứ kết đi Champions League thua Atletico Madrid 0-2 hôm 9/4.

Theo Mundo Deportivo, án phạt được đưa ra vài tuần sau khi đại diện xứ Catalonia bị loại khỏi đấu trường châu Âu. Đây cũng được xem là cái kết đáng thất vọng của Barcelona mùa này dù họ giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ở vòng tứ kết Champions League, Barca thua Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt trận. Đội bóng của HLV Hansi Flick thắng 2-1 ở lượt về tại Metropolitano nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

Trong khoản phạt từ UEFA, Barcelona bị phạt 20.000 euro vì để hiệp 2 trận đấu bắt đầu muộn hơn quy định. Liên đoàn Bóng đá châu Âu luôn xử lý nghiêm các trường hợp chậm giờ thi đấu do ảnh hưởng trực tiếp đến lịch phát sóng và công tác tổ chức giải.

Khoản tiền còn lại, trị giá 2.500 euro, xuất phát từ việc các CĐV Barcelona đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu với Atletico Madrid. Dù số tiền không quá lớn, đây vẫn bị xem là lỗi kỷ luật hoàn toàn có thể tránh được.

Án phạt tiếp tục làm gia tăng những vấn đề ngoài chuyên môn mà Barcelona phải đối mặt ở sân chơi châu lục. Đội bóng xứ Catalonia rõ ràng cần cải thiện công tác kiểm soát trong ngày thi đấu, cả ở khâu tổ chức lẫn quản lý khán giả, nếu không muốn tiếp tục trở thành mục tiêu giám sát của UEFA trong tương lai.

Sau mùa giải nhiều biến động tại châu Âu, Barcelona được kỳ vọng sẽ tiến hành hàng loạt điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu trở lại cuộc đua vô địch Champions League ở mùa giải tới.

