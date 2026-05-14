Tài năng gốc Philippines vô địch cùng Barca và PSG

Dro trở thành cầu thủ hiếm hoi giành hai chức vô địch quốc gia trong cùng một mùa giải sau khi đăng quang cùng cả Barcelona và PSG.

PSG vừa chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa thứ năm liên tiếp. Trong đội hình đăng quang của đội bóng nước Pháp xuất hiện cái tên đặc biệt: Dro, tiền vệ trẻ gốc Philippines mới 18 tuổi.

Điều đáng chú ý là trước khi chuyển sang PSG hồi tháng 1, Dro từng khoác áo Barcelona ở giai đoạn đầu mùa giải. Theo quy định của La Liga, một cầu thủ chỉ cần ra sân ít nhất một phút cho đội bóng sau đó vô địch sẽ được công nhận danh hiệu.

Mùa này, Dro có 4 lần ra sân cho Barcelona tại La Liga, thi đấu tổng cộng 89 phút. Chừng đó là đủ để cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia được tính là thành viên của đội bóng vô địch Tây Ban Nha.

Đến kỳ chuyển nhượng mùa đông, PSG chi 8 triệu euro để đưa Dro sang Paris theo yêu cầu của HLV Luis Enrique. Kể từ đó, tài năng trẻ người Tây Ban Nha dần được trao thêm cơ hội trong màu áo đội bóng Pháp.

Tại Ligue 1, Dro đã ra sân 10 trận với tổng cộng 547 phút thi đấu. Dù chưa phải nhân tố chủ chốt, tiền vệ này vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo cùng tư duy chơi bóng hiện đại.

Ở Champions League, Dro mới thi đấu 62 phút và gần như không còn xuất hiện nhiều kể từ vòng 1/8. Dẫu vậy, cầu thủ sinh năm 2008 vẫn còn cơ hội kết thúc mùa giải theo cách không tưởng.

Ngày 30/5 tại Budapest, PSG sẽ hướng tới chức vô địch Champions League. Nếu đăng quang, Dro sẽ sở hữu cú hat-trick danh hiệu lớn chỉ ít tháng sau khi bước sang tuổi 18.

Luis Enrique được cho là rất hài lòng với sự hòa nhập của tiền vệ trẻ kể từ khi anh cập bến Paris hồi đầu năm. Trong bối cảnh PSG đang trẻ hóa đội hình mạnh mẽ, Dro được xem là một trong những viên ngọc đáng chờ đợi nhất cho tương lai của đội bóng thủ đô nước Pháp.