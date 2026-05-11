Barca vô địch sau trận thắng lịch sử trước Real

  • Thứ hai, 11/5/2026 01:00 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Rạng sáng 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0, qua đó lần đầu tiên đăng quang La Liga bằng chiến thắng ở Siêu kinh điển.

Barcelona vô địch thuyết phục.

Chiến thắng ở El Clasico thứ 264 giúp thầy trò HLV Hansi Flick tạo ra khoảng cách 14 điểm với đối thủ khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương theo cách không thể ấn tượng hơn. Đội bóng xứ Catalonia hoàn toàn áp đảo đối thủ truyền kiếp và tiếp tục khẳng định vị thế số một tại Tây Ban Nha mùa giải năm nay.

Hai bàn thắng trong trận đấu được ghi trong hiệp một. Marcus Rashford tỏa sáng với một siêu phẩm, bàn còn lại thuộc về Ferran Torres. Ở chiều ngược lại, Real Madrid thi đấu rệu rã và chỉ có một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, nỗ lực của Jude Bellingham bị từ chối vì lỗi việt vị.

Sau 35 vòng đấu, Barcelona giành tới 91 điểm với 30 chiến thắng và ghi 91 bàn thắng, thành tích tấn công tốt nhất giải đấu. Đáng chú ý, Blaugrana đã ghi nhiều hơn Real Madrid tới 21 bàn, cho thấy sự vượt trội rõ rệt về chất lượng lối chơi cũng như hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barcelona tiếp tục duy trì phong cách tấn công chủ động và giàu tốc độ. Sau cú ăn ba quốc nội ở mùa giải trước, chiến lược gia người Đức thêm một lần chứng minh tài năng khi đưa đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Rashford có danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Thành công của Barca mùa này đến từ sự đóng góp đồng đều của cả tập thể. Lamine Yamal và Ferran Torres cùng ghi 16 bàn tại LaLiga, trong khi Robert Lewandowski, Raphinha hay Marcus Rashford cũng để lại dấu ấn không nhỏ.

Ở hàng thủ, thủ môn Joan Garcia có 15 trận giữ sạch lưới, còn tài năng trẻ Pau Cubarsi tiếp tục trưởng thành vượt bậc. Với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp tại LaLiga, Barcelona của Flick đang từng bước xây dựng một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn tại Camp Nou.

Bảng xếp hạng La Liga.

Đào Trần

Real Marcus Rashford El Clascio Barcelona Real Madrid La Liga

