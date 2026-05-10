Real Madrid tìm thuốc chữa lành trước Barca khác gì leo cột mỡ

Chỉ có chiến thắng trước Barcelona tại Camp Nou mới là thuốc chữa lành cho Real Madrid lúc này nhưng viễn cảnh đó khó hơn là lấy tiền trên cột mỡ.

Real đang chìm vào khủng hoảng sau va chạm giữa Valverde và Tchouameni.

Tuần trước, các cầu thủ Real Madrid thi đấu đầy nỗ lực trên đất Catalan để giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Espanyol. Kết quả này mang ý nghĩa an ủi rất lớn vì nó giúp họ cản bước Barcelona lên ngôi vô địch sớm, đồng thời tránh được kịch bản phải đứng xếp hàng vỗ tay chào đón nhà tân vương ngay tại sân Camp Nou theo thông lệ của giải La Liga.

Dù thoát được nghi thức đầy áp lực đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn từ chính nội bộ của mình trước thềm trận El Clasico.

Những vết rạn nứt trong phòng thay đồ

Bước vào trận siêu kinh điển, cảm giác tự hào của Real Madrid bị thay thế bằng một tâm trạng đầy chua xót. Sự việc Federico Valverde và Aurelien Tchouameni xô xát nghiêm trọng đến mức tiền vệ người Uruguay phải nhập viện là một sự cố tồi tệ đối với CLB.

Tuy nhiên, điều khiến những người yêu mến Real Madrid đau lòng gấp chục nghìn lần chính là việc những thông tin nội bộ nhạy cảm này lại bị kẻ giấu mặt phơi bày chi tiết trên các mặt báo. Đối với một đội bóng luôn đề cao hình ảnh và tính kỷ luật, việc xuất hiện kẻ tuồn tin xấu ra bên ngoài là một vết nhơ khó có thể chấp nhận.

Real cần một chiến thắng để xoa dịu tình hình.



Sự việc không dừng lại ở đó khi những tin đồn phá hoại tiếp tục lan truyền, cho thấy một bầu không khí tiêu cực đang bao trùm phòng thay đồ. Truyền thông nhắc đến việc Dani Carvajal, Dani Ceballos và Raul Asencio đang nằm trong nhóm cầu thủ có mâu thuẫn gay gắt với huấn luyện viên đội trẻ Alvaro Arbeloa. Đáng chú ý hơn, ngôi sao Kylian Mbappe bị đồn đoán là đã có lời lẽ xúc phạm một trợ lý ngay trên sân tập chỉ vì bị thổi phạt việt vị.

Thậm chí, Arbeloa còn bị chính các học trò của mình mỉa mai gọi bằng biệt danh "el cono" (chiếc cọc tiêu). Tất cả những thông tin tiêu cực này cộng dồn lại vào đúng thời điểm đội bóng đang sa sút nghiêm trọng về cả phong độ lẫn tinh thần.

Khuôn viên CLB lúc này ngột ngạt như một quả bom nổ chậm, nơi mọi sự tin tưởng đều biến mất và bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bị nghi ngờ là 'cừu đen'.

Trông chờ vào bản lĩnh ở Camp Nou

Đứng trước thực tại thảm hại đó, Real Madrid đang khao khát một chiến thắng mang tính chất chữa lành. Việc giành ba điểm trước những đối thủ như Oviedo ở vòng 36, Sevilla ở vòng 37 hay Bilbao ở vòng 38 sẽ chẳng thể làm người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn. Lối thoát duy nhất để cứu vãn danh dự là một chiến thắng thuyết phục trước Barcelona ngay tại sào huyệt của đối phương.

Nếu chiến thắng Barcelona và phá hỏng lễ ăn mừng tại Camp Nou, mọi sự xấu hổ trong phòng thay đồ sẽ tạm thời lắng xuống. Khi đó, việc đội bóng gạt bỏ những mâu thuẫn gay gắt để quật ngã đại kình địch sẽ được xem như một bản anh hùng ca của Real Madrid. Tuy nhiên, để có được liều thuốc xoa dịu ngọt ngào đó, họ phải đối mặt với một thử thách cực kỳ khó khăn.

Real Madrid cần vượt qua nỗi đau để hạ Barcelona.

Bất chấp phong độ của hai bên ra sao, Barcelona luôn là đối thủ gây ra nhiều rắc rối nhất cho Real Madrid. Mùa trước, Barcelona dưới bàn tay của Hansi Flick đã thể hiện sức mạnh áp đảo khi đánh bại Real Madrid trên cả ba đấu trường quốc nội. Vào lúc này, phong độ của đội bóng xứ Catalan đang rực rỡ như nắng giữa trưa, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nhợt nhạt, cạn kiệt năng lượng của đội khách.

Tất nhiên, cánh cửa giành chiến thắng không hoàn toàn khép lại với đội bóng áo trắng. Người hâm mộ vẫn có cơ sở để hy vọng nếu nhìn lại trận lượt đi hồi đầu mùa. Khi đó, các ngôi sao của Real Madrid đã tạm gác lại những bất đồng, thi đấu chặt chẽ và tạo ra một thế trận áp đảo để thắng Barcelona 2-1. Ở trận đấu ấy, Real Madrid thể hiện sự vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 3,63, cao hơn hẳn so với mức 1,03 của đối thủ.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là liệu tập thể này có đủ sức dẹp bỏ cái tôi để tái hiện lại tinh thần đó hay không, đặc biệt là khi khả năng ra sân của Tchouameni và Valverde sau vụ ẩu đả vẫn chưa được xác nhận. Có lẽ thực tế hơn là mong đợi Real Madrid không bị thua tan xác pháo trong ngày Barcelona bắn pháo hoa ăn mừng chức vô địch.