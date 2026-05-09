Courtois suýt đá vào đầu Mbappe

Một tình huống tranh chấp giữa Thibaut Courtois và Kylian Mbappe trong buổi tập mới nhất của Real Madrid khiến nhiều người chú ý.

Pha cao chân của Courtois suýt trúng vào đầu Mbappe.

Real Madrid đang bước vào giai đoạn hỗn loạn nhất mùa giải ngay trước trận El Clasico với Barcelona vào rạng sáng 11/5. Và lần này, tâm điểm là Thibaut Courtois cùng Kylian Mbappe.

Trong đoạn video về buổi tập lan truyền trên mạng xã hội, Courtois bất ngờ tung chân rất cao để tranh bóng trong buổi tập và suýt đá trúng đầu Mbappe. Thủ thành người Bỉ thực hiện động tác kiểu "kung-fu", khiến tiền đạo người Pháp tỏ rõ sự khó chịu.

Dù không xảy ra xô xát giữa hai ngôi sao, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó xuất hiện giữa lúc phòng thay đồ Real Madrid liên tục dậy sóng vì các mâu thuẫn nội bộ.

Mbappe hiện là cái tên chịu nhiều áp lực nhất tại Bernabeu. Truyền thông Anh cho biết hơn 20 triệu người ký vào bản kiến nghị yêu cầu Real Madrid bán tiền đạo người Pháp sau chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn gái Ester Exposito giữa thời điểm đội bóng khủng hoảng.

Ngôi sao 27 tuổi cũng bị cho là xảy ra tranh cãi gay gắt với một thành viên ban huấn luyện trong buổi tập gần đây. Theo The Athletic, Mbappe phản ứng dữ dội sau khi bị nhắc lỗi việt vị trong trận đấu tập.

Trong khi đó, Courtois lại xuất hiện như một trong số ít trụ cột vẫn giữ được sự ổn định giữa cơn hỗn loạn của Real Madrid. Thủ môn người Bỉ vừa trở lại sau chấn thương và được kỳ vọng trở thành điểm tựa tinh thần cho đội bóng ở trận El Clasico.

Sau hàng loạt vụ việc liên tiếp xảy ra, từ màn ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni cho tới áp lực đè nặng lên Mbappe, bầu không khí tại Bernabeu lúc này rõ ràng đang nóng hơn bao giờ hết.

