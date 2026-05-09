Sai lầm của Alonso

  • Thứ bảy, 9/5/2026 17:04 (GMT+7)
Xabi Alonso coi việc dẫn dắt Real Madrid là sai lầm lớn khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chìm trong hỗn loạn nội bộ và đấu đá quyền lực.

Theo thông tin từ đài Cadena SER, nhà cầm quân 44 tuổi thừa nhận với những người thân cận rằng việc nhận lời làm HLV trưởng của đội bóng Hoàng gia là sai lầm trong sự nghiệp. Ông cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải trực tiếp chứng kiến tình trạng thiếu ổn định hiện nay tại đội bóng cũ.

Tình hình tại Real Madrid trở nên phức tạp khi mâu thuẫn trong nội bộ xuất hiện ngày càng nhiều. Gần nhất, xích mích giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh đội bóng, tạo ra rào cản lớn trong việc duy trì phong độ trên sân cỏ. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Alvaro Arbeloa cũng rơi vào tình cảnh bế tắc.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ cho rằng Arbeloa phải chịu trách nhiệm chính vì chưa thể thiết lập lại trật tự và sự gắn kết cần thiết trong phòng thay đồ. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự rạn nứt này bắt nguồn từ những cuộc đấu tranh quyền lực ngầm.

Alonso từng là nạn nhân của sự chia rẽ khi mối quan hệ giữa ông và một vài cầu thủ chủ chốt không êm đẹp. Sự khác biệt về quan điểm với Vinicius Junior được xem là yếu tố gây áp lực lớn lên công tác huấn luyện. Ngôi sao người Brazil nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Chủ tịch Florentino Perez, khiến tầm ảnh hưởng của Alonso đối với đội hình bị hạn chế.

Hiện Real được cho là tìm kiếm HLV mới với Jose Mourinho là ứng cử viên hàng đầu. Trong khi đó, Alonso chưa có kế hoạch tái xuất băng ghế chỉ đạo. Dù vậy, cựu HLV Leverkusen vẫn được nhiều CLB quan tâm như Chelsea hay Liverpool.

Huy Trưởng

