Dàn HLV được săn đón hè tới

  • Thứ tư, 22/4/2026 10:45 (GMT+7)
Xabi Alonso, Filipe Luis hay Didier Deschamps là những chiến lược gia tạo được sức hút lớn trên thị trường chuyển nhượng hè tới.

Xabi Alonso đứng đầu danh sách nhờ danh tiếng và khả năng thích nghi với môi trường đỉnh cao. Dù trải qua giai đoạn không thành công khi dẫn dắt Real Madrid, ông vẫn được xem là mục tiêu hàng đầu của nhiều CLB lớn.
Andoni Iraola gây ấn tượng mạnh với lối chơi hiện đại và khả năng phát triển cầu thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh của HLV người Tây Ban Nha khi dẫn dắt một đội bóng tầm cỡ vẫn còn là dấu hỏi.
Sau khi chia tay Chelsea, Enzo Maresca vẫn chưa có bến đỗ mới. Phong cách chiến thuật rõ ràng, bài bản là điểm cộng lớn, giúp ông trở thành gương mặt được săn đón. Man City đang nhắm Maresca làm phương án thay thế cho Pep Guardiola trong tương lai.
Filipe Luis nổi lên như một hiện tượng mới sau hàng loạt danh hiệu tại Nam Mỹ tại Flamengo. Tuy nhiên, hạn chế của cựu hậu vệ Chelsea là kinh nghiệm làm việc tại châu Âu còn hạn chế.
Xavi vẫn là lựa chọn tiềm năng nhờ kinh nghiệm làm việc tại Barcelona, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng này đang gặp khó khăn tài chính.
Quyết định chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026 giúp Didier Deschamps lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Real Madrid đang xem xét phương án bổ nhiệm Deschamps vào ghế nóng ở mùa tới.
Ruben Amorim có thể tìm kiếm cơ hội làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian không thành công tại Manchester United. Khả năng chiến lược gia này trở lại quê nhà làm việc đang trở nên rõ ràng ở mùa giải 2026/27.
Với thành tích giúp Coventry City thăng hạng Premier League, Frank Lampard đang nằm trong tầm ngắm của các CLB Anh, trong đó có cả đội bóng cũ Chelsea. Tuy nhiên, vẫn chưa có cuộc đàm phán chính thức diễn ra giữa đôi bên.
Highlights Brighton 3-0 Chelsea Chelsea để thua 0-3 trước Brighton ở vòng 34 Premier League rạng sáng 22/4. Đây cũng là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của "The Blues" trên mọi đấu trường mùa này.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

'Truyen nhan Ronaldo' san sang gia nhap Barcelona hinh anh

'Truyền nhân Ronaldo' sẵn sàng gia nhập Barcelona

3 giờ trước 08:51 22/4/2026

0

Ngôi sao sáng giá nhất Serie A, Rafael Leao, được cho là đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Barcelona để bày tỏ mong muốn gia nhập đội bóng xứ Catalonia.

Duy Luân

