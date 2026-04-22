PSG dùng Lee Kang-in để kích nổ 'siêu bom tấn'

Paris Saint-Germain được cho là tung ra lời đề nghị không tưởng để chiêu mộ chân sút Julian Alvarez của Atlético Madrid.

Lee Kang-in có thể giúp PSG sở hữu Julian Alvarez.

Theo Fichajes, đội bóng thủ đô Paris đặt lên bàn đàm phán 100 triệu euro tiền mặt, kèm theo ngôi sao Hàn Quốc Lee, Kang-in Lee như một phần của thỏa thuận.

Động thái của PSG được xem là một nước đi chiến thuật đầy tính toán. Trong bối cảnh huyền thoại Antoine Griezmann vừa chia tay sân Metropolitano để gia nhập MLS, Atletico Madrid đang khát khao một nhân tố sáng tạo đẳng cấp để lấp đầy khoảng trống.

Việc đưa Kang-In Lee, mục tiêu từ lâu của Giám đốc Mateu Alemany, vào thương vụ được coi là "mồi nhử" hoàn hảo để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha nhả người.

Tại Parc des Princes, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và HLV Luis Enrique muốn biến tiền đạo 26 tuổi người Argentina, Alvarez thành biểu tượng mới của câu lạc bộ.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha kỳ vọng sự đa năng và khả năng pressing tầm cao của cựu sao Man City sẽ tạo nên hàng công tấn công trong mơ cùng Ousmane Dembele và Desire Doue. Với 19 bàn thắng và 9 kiến tạo ở mùa giải vừa qua, Alvarez hiện là một trong những sát thủ được săn đón nhất thế giới.

Mặc dù Atletico vẫn giữ lập trường thận trọng khi hợp đồng của Alvarez còn thời hạn đến năm 2030, sức mạnh tài chính áp đảo của PSG đang tạo ra lợi thế cực lớn trước các đối thủ cạnh tranh như Arsenal và Barcelona.

Nếu thương vụ kỷ lục này thành công, hàng công của Paris sẽ chính thức bước vào một kỷ nguyên mới, sẵn sàng thách thức mọi hàng phòng ngự tại châu Âu.