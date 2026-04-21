MU chi 34 triệu bảng săn thần đồng Brazil

Manchester United chuẩn bị gửi đề nghị lớn cho Eduardo Conceição, tài năng 16 tuổi đang được Man City, Barcelona và PSG theo đuổi.

Eduardo Conceição, tài năng 16 tuổi đang được Man City, Barcelona và PSG theo đuổi.

Manchester United chính thức bước vào cuộc đua giành chữ ký của Eduardo Conceição, cầu thủ được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Nam Mỹ hiện tại.

Theo nhiều nguồn tin từ Brazil, MU chuẩn bị đề nghị trị giá 40 triệu euro, tương đương 34 triệu bảng, dành cho Palmeiras để chiêu mộ tiền vệ tấn công mới 16 tuổi. Các khoản thưởng bổ sung vẫn đang được hai bên thảo luận.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là khoản đầu tư lớn cho một cầu thủ chưa bước sang tuổi 17, đồng thời cho thấy quyết tâm làm mới đội hình của Quỷ đỏ trong mùa hè tới.

Tuy nhiên, MU không đơn độc.

Manchester City là đội theo sát Conceição từ sớm và được cho là đã có vị trí thuận lợi trong đàm phán. Barcelona cũng tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian gần đây, trong khi Paris Saint-Germain tiếp tục theo dõi tình hình.

Barcelona được đánh giá có lợi thế nhất định nhờ Giám đốc Thể thao Deco. Cựu danh thủ người Bồ Đào Nha đã liên hệ trực tiếp với lãnh đạo học viện Palmeiras để thúc đẩy thương vụ.

Trong khi đó, Palmeiras chưa vội bán ngôi sao trẻ của mình. CLB Brazil muốn thu về ít nhất 40 triệu euro tiền cứng và kỳ vọng tổng giá trị thương vụ sẽ còn cao hơn nhờ các điều khoản phụ.

Trước đó, Newcastle United từng gửi đề nghị 25 triệu euro cộng thêm 15 triệu euro thưởng nhưng bị từ chối.

Eduardo Conceição vừa gây tiếng vang tại giải U17 Nam Mỹ tổ chức ở Paraguay. Khoác áo số 10 của Brazil U17, anh ghi 2 bàn và có 2 kiến tạo sau 5 trận, góp công giúp Brazil đứng thứ ba.

Giới chuyên môn đánh giá Conceição là mẫu tiền vệ tấn công hiện đại. Anh có thể đá trung lộ như số 10, chơi cánh trái hoặc lùi sâu tổ chức bóng. Điểm mạnh lớn nhất nằm ở khả năng rê bóng, tăng tốc và tạo khác biệt bằng các đường chuyền xuyên tuyến.

Một HLV trẻ tại Brazil nhận xét Conceição sở hữu bộ kỹ năng phù hợp với Premier League nhờ tốc độ, sức mạnh và khả năng chịu va chạm.

Với MU, đây không chỉ là thương vụ cho hiện tại. Đội chủ sân Old Trafford đang muốn đầu tư cho tương lai bằng những cầu thủ trẻ có trần phát triển cao.

Cuộc cạnh tranh vẫn còn dài, nhưng việc MU sẵn sàng chi 34 triệu bảng cho thấy họ không muốn đứng ngoài cuộc chơi mang tên Eduardo Conceição.