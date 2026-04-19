Bài đăng 'triệu view' của Shaw với hình ảnh Garnacho té ngã

Bài đăng của Luke Shaw về khoảnh khắc Alejandro Garnacho té ngã sau trận MU thắng Chelsea thu hút lượt tương tác mạnh mẽ.

Bài đăng của Shaw và bình luận của Bruno Fernandes gây chú ý.

Rạng sáng 19/4, MU đánh bại Chelsea 1-0 ngay tại Stamford Bridge để xây chắc vị trí thứ 3 tại Premier League. Sau tiếng còi mãn cuộc, tâm điểm dư luận dồn hết vào cái tên Alejandro Garnacho.

Trong ngày chạm trán đội bóng cũ, cầu thủ người Argentina có màn trình diễn mờ nhạt và bị truyền thông Anh công kích dữ dội. Nhiều CĐV Chelsea cũng tỏ ra thất vọng khi Garnacho không tạo được ảnh hưởng trong những pha tấn công bên cánh.

Sóng gió với Garnacho chưa dừng lại trên sân. Sau trận, Shaw đăng lên Instagram cá nhân bộ ảnh ăn mừng chiến thắng gồm 4 khoảnh khắc. Trong đó, bức hình gây chú ý nhất là tình huống Shaw chiếm ưu thế hoàn toàn khi tranh chấp tay đôi với Garnacho, còn cầu thủ Chelsea té ngã.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, nội dung này thu hút hơn một triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Nhiều người xem đây là cách Shaw đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy tính khiêu khích sau màn đối đầu trực tiếp.

Không khí càng sôi động khi hàng loạt cầu thủ MU tương tác dưới phần bình luận. Bruno Fernandes và Matheus Cunha để lại biểu tượng cảm xúc hài hước. Các cầu thủ trẻ như Shea Lacey, Tyler Fletcher cùng cựu hậu vệ MU Alex Telles cũng nhập cuộc.

YouTuber nổi tiếng tại Anh Kristen Hanby còn để lại bình luận gây chú ý: "Cảm ơn về bức ảnh đầu tiên nhé".

Với Garnacho, đây là trận đấu mà anh vừa gây thất vọng chuyên môn, vừa trở thành nhân vật chính theo cách không mong muốn.

Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD