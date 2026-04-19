Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Garnacho trở thành trò cười

  • Chủ nhật, 19/4/2026 08:31 (GMT+7)
Rạng sáng 19/4, Alejandro Garnacho mắc sai lầm góp phần giúp MU hạ Chelsea với tỷ số 1-0 thuộc vòng 33 Premier League.

Garnacho có ngày thi đấu đáng quên trước đội bóng cũ.

Tại Stamford Bridge, Chelsea kiểm soát thế trận trong phần lớn hiệp một trước Manchester United, nhưng sự áp đảo đó trở nên vô nghĩa chỉ bởi một khoảnh khắc mất tập trung của Alejandro Garnacho.

Trong thế trận đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, Chelsea lại không thể tận dụng để ghi bàn. Khi còn đang tiếc nuối vì những pha bỏ lỡ, họ bất ngờ nhận đòn phản công lạnh lùng từ MU ngay trước giờ nghỉ.

Tình huống xuất phát từ pha xử lý khéo léo của Bryan Mbeumo. Anh tâng bóng mở khoảng trống bên cánh phải cho Bruno Fernandes băng xuống.

Garnacho lập tức lùi về hỗ trợ phòng ngự và đứng trước cơ hội ngăn chặn người đồng đội cũ ở MU. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina bị Bruno vượt qua quá dễ dàng chỉ bằng một nhịp rê bóng đơn giản.

Khi tuyến phòng ngự Chelsea bị phá vỡ từ điểm chạm đó, Bruno lập tức căng ngang vào trung lộ. Benjamin Sesko di chuyển hút người, mở ra khoảng trống để Matheus Cunha băng vào dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Sanchez.

Bruno dễ dàng vượt qua Garnacho khi tranh chấp tay đôi.

Đó là bàn thắng mang tính bước ngoặt và Garnacho trở thành nhân vật bị châm chọc nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bình luận viên Ally McCoist cho rằng Bruno vượt qua Garnacho quá dễ dàng trong tình huống quyết định. Trong khi đó, nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic châm biếm rằng Garnacho có "một pha kiến tạo kiểu khác" cho Manchester United.

Ngoài tình huống trên, Garnacho còn thi đấu kém duyên trong cả trận khi gặp lại MU. Một trong số những pha bóng thất vọng đó đến từ tình huống tranh chấp ở cột cờ góc với Diogo Dalot, Garnacho ngã xuống sân và nhanh chóng mất quyền kiểm soát bóng trước người đồng đội cũ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng trở thành trò đùa với nhiều người hâm mộ khi đa số đều cho rằng Dalot dễ dàng 'bỏ túi' Garnacho.

3 giờ trước

4 giờ trước

4 giờ trước

Đào Trần

Garnacho Ally McCoist Laurie Whitwell Alejandro Garnacho MU Chelsea Manchester United

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý