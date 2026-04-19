CĐV Chelsea phẫn nộ với màn trình diễn của Garnacho trước MU

Alejandro Garnacho bị chính người hâm mộ Chelsea chỉ trích trong thất bại 0-1 trước MU thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội).

Pha bóng lỗi của Garnacho.

Garnacho được tung vào sân từ rất sớm, chỉ sau 15 phút do Chelsea buộc phải thay thế Estevao Willian vì chấn thương. Trong bối cảnh đối đầu đội bóng cũ, nhiều người kỳ vọng cầu thủ trẻ này sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Stamford Bridge lại hoàn toàn trái ngược.

Dấu ấn đáng chú ý nhất của Garnacho lại đến từ một tình huống xử lý lỗi ở phút 68, thậm chí bị ví như "pha bóng hài hước của mùa giải". Tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ CĐV Chelsea.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng. Một tài khoản mỉa mai pha ngã của Garnacho "như chiếc bánh rơi sấp mặt", trong khi người khác thẳng thừng nhận xét màn trình diễn của anh "chẳng khác gì một trận giao hữu từ thiện". Thậm chí, có CĐV cho rằng MU "trả đủ món nợ vụ Mason Mount" khi chứng kiến phong độ nghèo nàn của cầu thủ này.

Không ít người hâm mộ thừa nhận họ vốn hoài nghi về Garnacho trước trận và màn thể hiện lần này càng củng cố quan điểm đó. Những chỉ trích hướng cả vào ban lãnh đạo Chelsea khi họ bị cho là sai lầm trong việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ người Argentina.

Trong một trận cầu được kỳ vọng là cơ hội để chứng tỏ bản thân trước đội bóng cũ, Garnacho để lại nỗi thất vọng lớn. Khi áp lực ngày càng gia tăng, tương lai của Garnacho tại Chelsea cũng trở nên cực kỳ mờ mịt.

Với Chelsea, thất bại 0-1 trước MU khiến hy vọng giành vé dự Champions League dần xa tầm với.

