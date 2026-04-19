Tottenham lún sâu khủng hoảng

Bị Brighton gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, Tottenham tiếp tục chôn chân trong nhóm xuống hạng Premier League.

Tottenham chưa thể thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tottenham Hotspur lại trải qua đêm ác mộng khi đánh rơi chiến thắng trước Brighton & Hove Albion ngay trên sân nhà ở vòng 33 Premier League tối 18/4, qua đó chưa thể thoát khỏi nhóm ba đội cuối bảng.

Spurs bước vào trận đấu với áp lực lớn sau chuỗi 15 trận liên tiếp không thắng tại Premier League. Dù vậy, đội chủ sân Tottenham Hotspur Stadium nhập cuộc với tinh thần tích cực và tạo ra thế trận khá chủ động.

Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 39. Xavi Simons thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Pedro Porro băng vào đánh đầu tung lưới Brighton.

Tottenham suýt nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau đó. Xavi có cơ hội ngon ăn trong vùng cấm nhưng cú cứa lòng của anh đưa bóng dội cột dọc. Pha đá bồi tiếp theo của Porro cũng không thắng được thủ môn Bart Verbruggen.

Sự phung phí đó nhanh chóng khiến Spurs trả giá. Trong thời gian bù giờ hiệp một, Kaoru Mitoma tung cú vô-lê đẹp mắt từ đường chuyền của Pascal Gross, quân bình tỷ số 1-1 cho Brighton.

Cửa rớt hạng đang hiện ra với Spurs.

Sau giờ nghỉ, đội khách thi đấu lấn lướt hơn và liên tục gây sức ép. Tuy nhiên, Tottenham vẫn tìm được bàn thắng ở phút 77 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Xavi Simons.

Nhận bóng từ Lucas Bergvall, ngôi sao người Hà Lan xoay người khéo léo rồi cứa lòng hiểm hóc ngoài vùng cấm, đưa Tottenham vượt lên 2-1 trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Tưởng như chiến thắng đầu tiên sau nhiều tháng đã ở rất gần, Spurs lại tự đánh mất tất cả ở phút bù giờ thứ năm. Kevin Danso xử lý chậm chạp trong vòng cấm, để Jan Paul van Hecke cướp bóng trước khi kiến tạo cho Georginio Rutter cứa lòng ghi bàn, ấn định tỷ số 2-2.

Khán đài Tottenham chết lặng sau sai lầm chí mạng của hàng thủ đội nhà. Trận hòa này khiến Tottenham tiếp tục nằm trong nhóm xuống hạng thêm ít nhất một tuần nữa. Với chỉ 5 vòng còn lại, nguy cơ lần đầu rớt hạng kể từ năm 1977 đang hiện rõ trước mắt đội bóng Bắc London.