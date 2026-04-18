Tottenham nguy cơ sụp đổ tài chính

Tottenham Hotspur đối mặt với thảm họa tài chính nếu không thể trụ lại Premier League mùa này.

Tottenham sẽ rơi vào khủng hoảng nếu xuống hạng.

Theo cảnh báo từ chuyên gia tài chính bóng đá Rob Wilson, việc xuống hạng có thể khiến đội bóng thành London thất thu tới 200 đến 250 triệu bảng, kéo theo hàng loạt hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng.

Nguồn thu từ bản quyền truyền hình, thương mại và ngày thi đấu sẽ sụt giảm mạnh khi Tottenham rơi xuống Championship. Dù cơ chế "parachute payments" (khoản hỗ trợ sau xuống hạng) có thể mang lại khoảng 45 triệu bảng trong năm đầu tiên, con số này chỉ giúp giảm bớt phần nào cú sốc tài chính.

Để tồn tại, Tottenham buộc phải tái cấu trúc mạnh mẽ quỹ lương. Các hợp đồng hiện tại thường có điều khoản giảm lương khi xuống hạng, nhưng mức cắt giảm khoảng 50% là chưa đủ. Theo Wilson, CLB cần giảm tới 75% quỹ lương mới có thể thích nghi với thực tế khắc nghiệt của Championship bởi doanh thu thấp hơn rất nhiều so với Premier League.

Nguy cơ này hoàn toàn có cơ sở khi Tottenham hiện đứng thứ 18 với 30 điểm sau 32 vòng, kém vị trí an toàn của West Ham hai điểm. Trong khi đó, Nottingham Forest và Leeds United lần lượt có 33 và 36 điểm, tạo áp lực lớn lên Spurs ở giai đoạn cuối mùa.

Nếu không kịp trụ hạng, một làn sóng "chảy máu lực lượng" là điều khó tránh khỏi. Những trụ cột như Cristian Romero, Kolo Muani hay Archie Gray có thể trở thành mục tiêu săn đón của các CLB lớn châu Âu.

Trong bối cảnh đó, Tottenham buộc phải giành điểm tối đa ở 6 vòng còn lại. Các trận gặp Brighton, Wolvs, Aston Villa, Chelsea, cùng 2 cuộc đối đầu trực tiếp với Leeds và Everton sẽ quyết định số phận của Spurs.

Chỉ một cú sảy chân, đội bóng thành London có thể trả giá bằng một cuộc khủng hoảng toàn diện.

Highlights Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.

