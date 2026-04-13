Cuộc chiến khốc liệt chưa từng có ở Premier League

Cuộc chiến trụ hạng tại Premier League mùa này trở nên cực kỳ kịch tính khi Tottenham bất ngờ sa lầy trong nhóm cầm đèn đỏ.

Tottenham nguy cơ rớt hạng.

Cú trượt dài của Tottenham không còn là tai nạn nhất thời, mà trở thành một cuộc khủng hoảng có hệ thống. Thất bại trước Sunderland là minh chứng rõ ràng cho sự bất ổn kéo dài. Đáng lo ngại hơn, "Gà trống" không biết mùi chiến thắng từ cuối tháng 12. Chuỗi phong độ tệ hại khiến họ rơi tự do xuống khu vực nguy hiểm.

Việc bổ nhiệm Roberto De Zerbi chưa mang lại cú hích như kỳ vọng. Thay vì một cuộc lột xác, Tottenham vẫn chơi rời rạc, thiếu bản sắc và đặc biệt mong manh ở những thời điểm quyết định. Một tập thể thường xuyên cạnh tranh suất dự Champions League giờ phải đối diện nguy cơ rớt hạng là kịch bản khó tin nhưng đang hiện hữu.

Trong khi Tottenham khủng hoảng, các đối thủ trực tiếp lại cho thấy sự lỳ lợm đáng nể. West Ham bứt lên mạnh mẽ sau chiến thắng 4-0 trước Wolverhampton Wanderers, còn Nottingham Forest giành điểm quý giá trước Aston Villa. Leeds United cũng không giấu tham vọng sống còn khi bước vào giai đoạn nước rút với tâm thế không còn gì để mất.

Khoảng cách giữa các đội ở nhóm cuối hiện cực kỳ mong manh, chỉ vài điểm số. Điều đó đồng nghĩa mỗi sai lầm, mỗi bàn thua đều có thể kéo theo hệ quả dây chuyền. Với 6 vòng đấu còn lại, mọi trận đấu đều mang tính chất "chung kết ngược".

Việc rớt hạng là cú sốc lớn dành cho Spurs.

Riêng Tottenham, lịch thi đấu phía trước chẳng khác nào hành trình vượt bão. Họ sẽ lần lượt chạm trán những đối thủ mạnh như Aston Villa, Chelsea hay Tottenham. Tuy nhiên, trận đấu định mệnh sẽ là cuộc đối đầu với Leeds United vào ngày 12/5. Một chiến thắng có thể mở ra hy vọng sống sót, còn thất bại gần như là bản án xuống hạng.

Áp lực không chỉ nằm trên sân cỏ. Nguy cơ rớt hạng sẽ kéo theo tổn thất tài chính khổng lồ với Tottenham khi doanh thu truyền hình sụt giảm, giá trị thương mại lao dốc và nguy cơ chảy máu lực lượng. Với một CLB tầm cỡ như Tottenham, đó là đòn giáng nặng vào cả danh tiếng lẫn tương lai.

Trong một mùa giải mà ranh giới giữa trụ hạng và xuống hạng chỉ gói gọn trong vài điểm số, Tottenham đứng trước ngã rẽ sinh tử. Nếu không sớm tìm lại bản lĩnh, "Gà trống" có thể phải trả giá đắt nhất cho chuỗi ngày sa sút. Đó là kết cục mà cách đây vài tháng, không ai dám hình dung.

Highlights Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham hứng chịu cú sốc khi để thua Sunderland 0-1, qua đó đối mặt với viễn cảnh rớt hạng sau vòng 32 Premier League hôm 12/4.

