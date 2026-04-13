Cựu sao Tottenham dính chấn thương ghê rợn

  • Thứ hai, 13/4/2026 08:04 (GMT+7)
Lewis Holtby dính chấn thương nghiêm trọng sau pha va chạm nguy hiểm, nhưng quyết định của trọng tài lại khiến dư luận dậy sóng.

Holtby gặp một vết rách lớn ở chân trái và được đánh giá là ghê rợn.

Hôm 12/4, trong trận đấu giữa NAC Breda và Fortuna Sittard tại vòng 30 giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie), cựu tiền vệ Tottenham Hotspur Lewis Holtby trở thành tâm điểm sau một tình huống va chạm khiến anh phải rời sân sớm.

Phút 38, Justin Hubner có pha vào bóng với Holtby ở khu vực ngay ngoài vòng cấm, dẫn đến chấn thương nặng ở bắp chân cầu thủ người Đức.

Holtby ngã xuống trong đau đớn, và khi máy quay cận cảnh, vết rách lớn ở chân trái của anh hiện rõ. Đội ngũ y tế lập tức vào sân xử lý, trước khi tiền vệ 35 tuổi buộc phải rời sân.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là trọng tài không đưa ra bất kỳ thẻ phạt nào cho Hubner, bất chấp mức độ nghiêm trọng của pha va chạm.

Tình huống này nhanh chóng tạo làn sóng phản ứng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ đang thiếu sự bảo vệ cần thiết, đặc biệt khi kích thước ống đồng ngày càng nhỏ. Một số người thậm chí đề xuất các tổ chức như FIFA hay KNVB nên đưa ra quy định cụ thể về tiêu chuẩn trang bị bảo hộ.

Dù mất Holtby từ sớm, NAC Breda vẫn giữ được 1 điểm quý giá. Mohamed Nassoh, cầu thủ vào thay, ghi bàn ở phút bù giờ để giúp đội gỡ hòa 1-1. Kết quả này phần nào giúp họ nuôi hy vọng trụ hạng, khi vẫn còn 4 vòng đấu phía trước và khoảng cách với nhóm an toàn chỉ là 2 điểm.

Holtby, người từng khoác áo Tottenham và có 3 lần ra sân cho tuyển Đức, hiện là trụ cột kinh nghiệm của NAC Breda. Tình trạng chấn thương của anh đang được theo dõi, trong bối cảnh đội bóng chuẩn bị bước vào chặng nước rút sinh tử của mùa giải.

Đào Trần

Eredivisie NAC Breda Fortuna Sittard Lewis Holtby Justin Hubner KNVB

