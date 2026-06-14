Đội Công an TP.HCM vô địch Cúp Quốc gia

Tối 14/6, CLB Công an TP.HCM đánh bại Ninh Bình ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

CLB Công an TP.HCM đánh bại CLB Ninh Bình ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: Đức Cường.

Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và tạo ra thế trận lấn lướt với nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, CLB Công an TP.HCM mới là đội tạo bất ngờ. Phút 16, từ quả phạt góc của Minh Trọng, Raphael chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu. Bóng sượt qua người Ngọc Bảo, đổi hướng rồi bay vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ CLB Ninh Bình.

Bàn thua khiến đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công ở hai biên nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của CLB Công an TP.HCM, các pha lên bóng của đội bóng cố đô thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Một trong những tình huống đáng chú ý là cú đá phạt của Minh Trọng ở góc hẹp bên phải, bóng đập vào người cầu thủ chủ nhà rồi đi chệch khung thành.

Phút 34, đội khách tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi phản công. Sau khi đoạt bóng từ phần sân nhà, Raphael Utzig thực hiện đường chuyền nhanh cho Lee Williams. Tiền đạo này thoát xuống trong thế không việt vị, vượt qua thủ môn Văn Lâm, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 2, CLB Ninh Bình gia tăng sức ép. Phút 50, cơ hội rõ ràng đến với Friday ở cự ly gần nhưng tiền đạo này lại không thể tận dụng. Trọng tài sau đó tham khảo VAR để kiểm tra khả năng có phạt đền, nhưng không có quyết định nào được đưa ra.

Đây là hiệp đấu CLB Ninh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ đội khách. Các pha tấn công chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân của Friday hay Quốc Việt nhưng thiếu sự kết nối. Phải đến phút 74, từ quả tạt bên cánh phải, Gustavo bay người đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Không bỏ cuộc, tiền đạo ngoại này lập tức lao theo tranh chấp, buộc Mạnh Cường phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho Ninh Bình hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Geovane thực hiện cú sút quyết đoán, rút ngắn tỷ số xuống 1-2,.

Dù vậy, những phút còn lại không đủ để Ninh Bình tạo nên cuộc lội ngược dòng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho CLB Công an TP.HCM. Với kết quả này, đội bóng ngành công an chính thức lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia.