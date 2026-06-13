Chuyện đội bóng thua 3 trận play-off V.League trong 7 mùa

7 mùa gần nhất, không CLB Việt Nam nào đá play-off V.League nhiều như PVF-CAND. Và cả 3 lần góp mặt, họ đều là đội thua.

Sân Vinh, tháng 10/2019, Phố Hiến thua Thanh Hóa 0-1 trong trận play-off tranh vé cuối cùng dự V.League 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Lần đầu tiên diễn ra năm 2019, Phố Hiến (tiền thân của PVF-CAND) thua Thanh Hóa ở trận play-off.

Lần thứ nhì vào năm 2023, PVF-CAND một lần nữa thất bại trong việc thăng hạng khi thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Lần ba mới cách đây ít ngày. Lần này PVF-CAND đại diện cho V.League, ở thế cửa trên, đấu với Hưng Yên tới từ giải Hạng Nhất. Nhưng vẫn như hai lần trước, họ là đội thua.

Mùa V.League đầu tiên đáng quên

Chuyện của PVF-CAND vốn đã rất phức tạp từ đầu mùa 2025/26. Hết mùa trước, CLB Quảng Nam xếp hạng 11 V.League nhưng giải thể do nhiều vấn đề ngoài sân cỏ. Hạng đấu cao nhất V.League thiếu một đội, nên hạng đấu kế tiếp (Hạng Nhất) được đôn thêm một đội lên. Tuy nhiên, á quân Hạng Nhất là Bình Phước (tiền thân của Trường Tươi Đồng Nai) từ chối thăng hạng. PVF-CAND nắm lấy cơ hội và có lần đầu tiên hiện diện tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

"Các cầu thủ khao khát thi đấu ở V.League nên tập luyện rất hăng, vì biết V.League rất khác Hạng Nhất", HLV trưởng đội bóng Hưng Yên lúc bấy giờ, Thạch Bảo Khanh, nói trong lễ xuất quân.

PVF-CAND khởi đầu thành công khi thắng SLNA 2-1 tối 17/8. Nhiều người đã nghĩ tới một mùa giải ấn tượng cho tân binh V.League này. Nhưng ngay sau đó, đội chủ sân PVF lập tức được trải nghiệm sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất Việt Nam.

PVF-CAND có chuỗi 11 trận không thắng hồi đầu mùa. Phong độ thấp trong giai đoạn một khiến họ không kịp tích lũy đủ điểm ở phần còn lại của mùa bóng. Ảnh: PVF-CAND.

Sau khi giành 3 điểm trước đội bóng xứ Nghệ, PVF-CAND trải qua 11 trận liên tiếp không thắng. Phong độ khởi sắc trong giai đoạn cuối mùa giải chỉ đủ để họ tránh suất xuống hạng trực tiếp. PVF-CAND vẫn phải chơi trận play-off với đội á quân Hạng Nhất Bắc Ninh. Dù vậy, giới chuyên môn vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào đội bóng này. Trong lịch sử, các đại diện tới từ V.League luôn nắm nhiều lợi thế và hiếm khi thua ở play-off.

Nhưng lần này, lịch sử đã đảo chiều. Thất bại 0-1 trước Bắc Ninh khiến PVF-CAND xuống hạng. Họ chỉ hít thở không khí V.League đúng một mùa trước khi trở lại Hạng Nhất quen thuộc.

7 mùa qua (không tính mùa 2021 bị hủy vì dịch Covid-19), PVF-CAND (tiền thân là CLB Phố Hiến) đá 3 trận play-off, thua 3 lần, cả khi là cửa dưới lẫn lúc đứng cửa trên.

Trước đó, PVF-CAND cũng phải trải qua một trong những cuộc đua trụ hạng khốc liệt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Khi V.League mùa này khép lại, khoảng cách giữa 6 đội nhóm cuối bảng chỉ bằng đúng một chiến thắng. PVF-CAND giành 24 điểm mùa này, số điểm thừa để trụ hạng ở rất nhiều mùa bóng trước. Để tiện so sánh, đội bét bảng mùa trước Quy Nhơn United chỉ có 21 điểm, Khánh Hòa mùa trước nữa chỉ có 11 điểm.

Khoảng cách giữa 6 đội cuối bảng V.League mùa này chỉ bằng đúng một chiến thắng, dấu hiệu cho thấy một cuộc đua trụ hạng khốc liệt hiếm có trong lịch sử đã diễn ra. Đồ họa: VPF.

Hiện thực phũ phàng và những nguyên nhân

PVF-CAND khởi đầu mùa giải 2025/26 với nhiều kỳ vọng và sự hứng khởi khi thoát khỏi giải Hạng Nhất. Nhưng đằng sau sự phấn khởi của thầy trò HLV Bảo Khanh là rủi ro tiềm ẩn.

Về tâm thế, PVF-CAND hoàn toàn bị động khi suất thăng hạng đến với họ theo cách bất ngờ. Về thời gian, thầy trò HLV Bảo Khanh chỉ có vỏn vẹn hai tuần để chuẩn bị cho lần đầu góp mặt tại V.League. Cuối tháng 11, Bảo Khanh chia tay đội khi V.League 2025/26 chưa trôi qua được nửa chặng đường, HLV Nguyễn Thành Công lên thay.

Người kế nhiệm Thành Công vốn nổi tiếng là "Gã thợ hàn" của bóng đá Việt Nam. Ông có sở trường dẫn dắt những đội bóng khó khăn giữa mùa và giúp CLB ấy hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nhưng chưa đầy 4 tháng làm việc, cựu thuyền trưởng Hà Tĩnh cũng rời đi sau 3 trận thua và 1 chiến thắng.

Người kế nhiệm là HLV Trần Tiến Đại, nhà vô địch V.League 2023 cùng CLB Công an Hà Nội. Tuy nhiên, ông cũng không thể giúp PVF-CAND ở lại với hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam thêm một mùa.

Việc liên tục thay tướng khiến PVF-CAND hiếm khi đạt trạng thái ổn định. Mỗi HLV có một triết lý và một phong cách làm việc. Khi các cầu thủ chưa kịp thích nghi với lối chơi của người cũ đã phải làm quen với cách đá của người mới.

Về lực lượng, ngoài những biến động trên băng ghế huấn luyện, dàn cầu thủ cũng là vấn đề của PVF-CAND. Từ đầu mùa, hàng loạt trụ cột của PVF-CAND dính chấn thương. Nguyễn Thanh Nhàn gặp vài chấn thương khi phục vụ U23 Việt Nam. Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Văn Trạng đứt dây chằng, nghỉ dài hạn.

“Trước trận đấu, trong đội có dịch ốm. Có 6 cầu thủ bị ốm, ngoài ra còn một số trường hợp chấn thương. Hai trận gần nhất liền nhau, Trương Văn Thái Quý và Đỗ Văn Thuận chưa hồi phục kịp nhưng chúng tôi vẫn sử dụng. Hôm nay, chúng tôi cũng đã đăng ký thiếu người khi chỉ có 8 cầu thủ dự bị", HLV Bảo Khanh chia sẻ sau thất bại trước Hà Nội hồi tháng 11/2025.

Không chỉ chấn thương, phần lớn cầu thủ PVF-CAND đều thiếu kinh nghiệm V.League. Từ những nội binh như Thanh Nhàn, Hiểu Minh, Võ Anh Quân, Nguyễn Xuân Bắc, Thái Bá Đạt, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Bảo Long cho đến những ngoại binh như Lucas Turci, Alastair Reynolds và Marco Antonio. “Tôi không thể trách các cầu thủ. Đa phần họ lần đầu chơi V.League, còn nhiều bỡ ngỡ và chưa hiểu hết sự khắc nghiệt. Vì vậy, tâm lý và bản lĩnh thi đấu chưa thực sự ổn định", HLV Thành Công cho biết sau trận thua Nam Định tối 8/3.

Không chỉ thay HLV, PVF-CAND cũng thay ngoại binh. Ngày 19/3, họ cùng lúc chia tay ba cầu thủ nước ngoài Amarildo, Antonio và Alain Eyenga. Những sự thay thế như Reynolds và Turci dù nỗ lực nhưng không thể tạo nên khác biệt.

Từ những nguyên nhân khách quan tới chủ quan, tất cả khiến PVF-CAND rơi vào trạng thái bất ổn. Từ cảm giác háo hức hồi đầu mùa với lần đầu tiên góp mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, PVF-CAND rơi thẳng xuống vực sâu thất vọng khi phải trở lại Hạng Nhất mùa sau.

Hào quang mới tại V.League sau cùng lại trở thành hiện thực phũ phàng với PVF-CAND.