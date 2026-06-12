Xác định đội cuối cùng góp mặt tại V.League mùa sau

Hòa 1-1 rồi thắng ở loạt đá luân lưu, Bắc Ninh có lần đầu tiên góp mặt tại V.League. PVF-CAND xuống hạng ngay trong mùa đầu lên hạng.

Bắc Ninh liên tục thăng hạng kể từ khi thành lập năm 2023. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Trong quãng thời gian đầu trận, PVF-CAND tỏ ra chưa quen với việc chỉ được dùng một ngoại binh (Mahmoud Eid) khi đối đầu các đội bóng Hạng Nhất. Lối chơi của đại diện tới từ Hưng Yên không vận hành trơn tru. Bắc Ninh là đội ép sân ở quãng thời gian này. Thầy trò HLV Paulo Foiani ép sân ngay sau khi nhập cuộc và tạo ra một số cơ hội, nhưng chưa thể ghi bàn do thủ môn Đỗ Sỹ Huy chơi tập trung.

Bước ngoặt đầu tiên của hiệp 1 đến ở phút 30. Cầu thủ PVF-CAND phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vùng cấm. Trọng tài cho Bắc Ninh hưởng penalty. Lần này, Sỹ Huy không thể cứu thua cho PVF-CAND khi bị Bruno Cunha đánh lừa từ khoảng cách 11 m.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Sau khi ngoại binh Bắc Ninh lập công, thầy trò HLV Trần Tiến Đại cho thấy sự thiếu đột biến trong lối chơi. Tới phút 55, PVF-CAND mới có bàn đầu tiên. Từ cánh trái, Eid tạt bóng như đặt. Trong vùng cấm đối phương, Hoàng Vũ Samson băng vào tung cú lắc đầu hiểm hóc tung lưới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Sau khi tỷ số được quân bình và do tính chất căng thẳng của trận đấu, hai đội có nhiều pha va chạm quyết liệt. Sức ép tâm lý và những tình huống tranh chấp mạnh mẽ khiến các cầu thủ đôi bên xử lý hỏng cũng như không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn chất lượng. Hai hiệp đấu chính thức kết thúc với tỷ số 1-1. Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.

Nguyễn Văn Dũng thành công ở lượt đá đầu tiên của PVF-CAND. Sỹ Huy cản phá quả đá 11m thứ hai của Bruno Cunha. Sỹ Huy gọi, Tuấn Linh trả lời. Đội trưởng mang áo số 26 đẩy được cú sút của Nguyễn Văn Vinh. Nguyễn Văn Đạt thực hiện tốt lượt đá của mình, gỡ hòa 2-2 cho Bắc Ninh. Phạm Lý Đức một lần nữa giúp PVF-CAND dẫn trước ở loạt "đấu súng" cân não. Sỹ Huy một lần nữa tỏa sáng khi cứu thua trước quả đá của Phan Văn Hiếu. Trương Văn Thái Quý đánh bại Tuấn Linh. Hà Đức Chinh cũng làm điều tương tự với Sỹ Huy. Thái Bá Đạt đá hỏng khi bị Tuấn Linh cản phá. Nguyễn Trọng Sơn thành công đánh lừa thủ thành của PVF-CAND.

Tỷ số sau 5 lượt đá chính thức là 3-3. Ở loạt 6, Tuấn Linh đoán đúng hướng nhưng không thể chạm bóng trước cú đá của Nguyễn Huy Hùng. Phan Thế Hưng sút chính xác để kéo trận đấu vào loạt luân lưu thứ 7. Tuấn Linh có lần thứ ba cản thành công penalty. Người thất bại là Nguyễn Vũ Tín. Ở loạt đá quyết định, Nguyễn Thanh Khôi thành công với cú sút quyết đoán. Tỷ số luân lưu chung cuộc là 5-4 nghiêng về Bắc Ninh.

Đại diện tới từ vùng Kinh Bắc chính thức thăng hạng và có lần đầu tiên trong lịch sử lên chơi V.League. Phía bên kia chiến tuyến, PVF-CAND thua trận play-off thứ 3 trong 7 năm. Năm 2019, đội bóng khi ấy có tên Phố Hiến thua Thanh Hóa (tiền thân của Đông Á Thanh Hóa). Năm 2023, PVF-CAND không thể vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.