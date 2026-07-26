Vụ MU chiêu mộ Tchouameni đảo chiều

MU nhiều khả năng sẽ không tham gia cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Aurelien Tchouameni.

MU gặp trở ngại lớn ở vụ Tchouameni.

Gần đây, xuất hiện không ít thông tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford đang theo dõi sát tình hình của Tchouameni. Tuy nhiên, nhà báo Simon Stone của BBC cho biết thương vụ này khó có khả năng trở thành hiện thực do những rào cản lớn về tài chính.

Cụ thể, mức phí chuyển nhượng mà Real Madrid kỳ vọng cùng khoản lương hiện tại của tuyển thủ người Pháp đều vượt quá kế hoạch chi tiêu mà MU đã xây dựng cho kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Sau nhiều năm đầu tư mạnh tay nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đang ưu tiên chính sách mua sắm hợp lý, tập trung vào những mục tiêu phù hợp với ngân sách và định hướng phát triển lâu dài của đội bóng.

Real Madrid từng chi 80 triệu euro để chiêu mộ Tchouameni, trong khi tiền vệ này đang hưởng mức lương khoảng 300.000 euro mỗi tuần, bao gồm các khoản thưởng. Nếu muốn sở hữu tuyển thủ người Pháp, MU khó có thể hoàn tất thương vụ với mức phí chuyển nhượng và đãi ngộ thấp hơn những con số kể trên.

Thay vì theo đuổi một tiền vệ trung tâm đắt giá như Tchouameni, MU đang xem xét những phương án có chi phí hợp lý hơn. Manu Kone, Sander Berge và Carlos Baleba là những cái tên nằm trong danh sách cân nhắc của "Quỷ đỏ".

Bên cạnh việc tăng cường tuyến giữa, đội chủ sân Old Trafford cũng muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh hoặc hậu vệ cánh trái có khả năng hỗ trợ tấn công, đồng thời tìm kiếm thêm một tiền đạo để kết hợp cùng Benjamin Sesko trên hàng công.

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