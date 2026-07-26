Real đánh lừa tất cả vụ Olise

Real Madrid được cho là cố tình tung tin theo đuổi Michael Olise nhằm che giấu kế hoạch chiêu mộ Yan Diomande với mức phí lên tới 120 triệu euro.

Real được cho là đánh lạc hướng dư luận nhờ các tin đồn về Olise. Ảnh: Reuters.

Theo AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chủ động để những tin đồn liên quan đến ngôi sao Bayern Munich xuất hiện dày đặc, trong khi âm thầm đàm phán với RB Leipzig về thương vụ dành cho tài năng người Bờ Biển Ngà.

Các cuộc thương lượng giữa hai CLB bước vào giai đoạn quyết định sau cuộc gặp trực tiếp tại Đức trong tuần này. Real Madrid được cho là đạt thỏa thuận cá nhân với Diomande và chỉ còn thống nhất mức phí chuyển nhượng với RB Leipzig.

Đội bóng Bundesliga định giá cầu thủ 19 tuổi ở mức từ 115 đến 120 triệu euro. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ cho Leipzig, bởi họ chỉ phải bỏ ra khoảng 20 triệu euro để mua Diomande từ Leganes cách đây một năm.

Diomande nổi lên như một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất sau World Cup 2026. Dù Bờ Biển Ngà dừng bước ở vòng 1/16, tiền đạo này vẫn gây ấn tượng với tốc độ, kỹ thuật và một pha kiến tạo sau 4 lần ra sân.

Mùa giải 2025/26, Diomande ghi 13 bàn và có 10 kiến tạo sau 36 trận trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Leipzig cán đích thứ 3 Bundesliga và giành vé dự Champions League.

Sau khi bổ nhiệm Jose Mourinho, Real Madrid đang đẩy mạnh cuộc cải tổ lực lượng. Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva và Ibrahima Konate cập bến Bernabeu, còn Diomande được xem là mảnh ghép tiếp theo trong kế hoạch đưa "Los Blancos" trở lại vị thế thống trị.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng, Pháp vượt lên dẫn trước Pha có mặt đúng lúc và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo Real Madrid giúp Pháp vươn lên dẫn Iraq 1-0 tại trận đấu thuộc lượt hai bảng I World Cup 2026 sáng 23/6.