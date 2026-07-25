Rodri đạt thỏa thuận với Real Madrid

Theo Marca, Rodri đã đạt thỏa thuận cá nhân với Real Madrid và chỉ còn chờ hai CLB thống nhất mức phí chuyển nhượng.

Nguồn tin của tờ báo thân Real cho biết đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã mở các cuộc đàm phán với Man City nhằm đưa chủ nhân Quả bóng vàng 2025 trở lại La Liga. Hợp đồng của Rodri với đội chủ sân Etihad chỉ còn hạn đến hè năm sau, khiến kỳ chuyển nhượng hiện tại trở thành cơ hội cuối cùng để Man City thu về khoản phí đáng kể nếu quyết định bán anh.

Dù vậy, khả năng Rodri ở lại Etihad vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Theo The Athletic, Man City đã nhiều lần đàm phán gia hạn với tiền vệ 30 tuổi, song hai bên vẫn chưa tiến gần đến một thỏa thuận mới.

Việc Rodri đồng ý các điều khoản cá nhân với Real Madrid được xem là tín hiệu tích cực cho đội bóng Hoàng gia. Sau nhiều năm theo dõi, "Los Blancos" quyết tâm đưa ngôi sao tuyển Tây Ban Nha trở thành mảnh ghép quan trọng nơi tuyến giữa trong giai đoạn tái thiết lực lượng.

Rodri trưởng thành từ lò đào tạo Villarreal trước khi khoác áo Atletico Madrid. Năm 2019, anh gia nhập Man City và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thay thế ở hàng tiền vệ. Mùa giải vừa qua, tiền vệ này cùng đội bóng thành Manchester giành cú đúp danh hiệu quốc nội gồm FA Cup và Cúp Liên đoàn Anh.

Ngôi sao 30 tuổi cũng trải qua kỳ World Cup 2026 đáng nhớ. Anh là thủ lĩnh tuyến giữa của tuyển Tây Ban Nha trên hành trình đăng quang sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết. Với màn trình diễn ổn định suốt giải đấu, Rodri được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2026.

Dễ hiểu khi Real Madrid xem Rodri là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Nếu thuyết phục được Man City nhả người, đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ hoàn tất một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

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