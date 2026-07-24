Rộ tin Rodri tới Real Madrid

Khả năng tiền vệ Rodri rời Man City để gia nhập Real Madrid ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này ngày càng trở nên rõ ràng.

Rodri trải qua kỳ World Cup 2026 xuất sắc.

Theo nhà báo Pepe Alvarez, thương vụ có tới 90% khả năng thành công, trong bối cảnh tuyển thủ Tây Ban Nha vẫn kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad.

Nguồn tin cho biết Rodri nhiều lần khước từ các đề nghị ký mới từ Man City, bởi anh muốn sớm trở lại thi đấu tại quê nhà. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ 30 tuổi chỉ còn thời hạn đến hè 2027, giúp anh nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán.

Giá trị của Rodri càng được nâng cao sau khi anh đeo băng đội trưởng tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup 2026. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1996 cũng giành Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn xuất sắc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Về phía Man City, đội bóng được cho là sẵn sàng để Rodri ra đi nếu nhận được lời đề nghị từ 50 triệu euro trở lên. Dù vậy, Real Madrid chưa thống nhất hoàn toàn về việc có nên chi tiền ngay trong mùa hè này hay chờ thêm.

Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện chia rẽ quan điểm về việc chiêu mộ Rodri. Một bên muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ để bổ sung một tiền vệ đẳng cấp, trong khi bên còn lại ưu tiên phương án kiên nhẫn chờ đến năm 2027 để đưa Rodri về theo dạng chuyển nhượng tự do.

Với việc Rodri không có dấu hiệu thay đổi lập trường về tương lai, Real Madrid được đánh giá đang ở vị thế thuận lợi. Nếu "Los Blancos" quyết định tăng tốc, một trong những thương vụ đáng chú ý nhất mùa hè hoàn toàn có thể sớm được kích hoạt.

Màn chúc mừng Tây Ban Nha vô địch World Cup gây sốt ở Italy Chiều 21/7, video nghệ sĩ Italy Dario Gambarin tạo nên “bức tranh World Cup” rộng 30.000 m² chúc mừng Tây Ban Nha vô địch gây sốt trên mạng xã hội X.