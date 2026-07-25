Neymar nổi cáu

Neymar tỏ ra bức xúc sau khi bị truyền thông Brazil chỉ trích vì tham gia chơi poker trong ngày nghỉ.

Neymar nổi giận vì bị soi mói. Ảnh: Reuters.

Trong đoạn chia sẻ mới đây, ngôi sao 34 tuổi cho biết anh vẫn duy trì cường độ tập luyện nghiêm túc và không hề lơ là trách nhiệm với đội bóng. Theo Neymar, việc anh chơi poker diễn ra đúng vào ngày nghỉ và đã được ban huấn luyện cho phép nhưng vẫn bị truyền thông biến thành chủ đề gây tranh cãi.

"Tôi đang chuẩn bị cho buổi tập thứ hai trong ngày thì nhớ ra rằng mọi người vẫn bàn tán về việc tôi chơi một chút poker trong ngày nghỉ. Tôi cũng chẳng biết họ còn nói gì nữa", Neymar chia sẻ.

Cựu ngôi sao Barcelona và PSG tỏ rõ sự khó chịu khi cho rằng truyền thông đã quá tập trung vào đời sống cá nhân thay vì những nỗ lực của anh trên sân tập. Neymar nhấn mạnh anh vẫn luôn nghiêm túc trong công việc và không để các hoạt động ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến phong độ hay sự chuẩn bị chuyên môn.

Trước đó, hình ảnh Neymar xuất hiện tại một giải poker có mức cược cao ở Sao Paulo đã khiến dư luận bức xúc. Nhiều CĐV Santos cho rằng việc này không phù hợp với lý do mà CLB đưa ra, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang cần sự hiện diện của ngôi sao lớn nhất.

Đây không phải lần đầu Neymar vướng vào những tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Kể từ khi trở lại Santos, cựu sao Barcelona và PSG thường xuyên phải đối mặt với áp lực lớn về phong độ, thể trạng cũng như các hoạt động cá nhân.

Neymar lại gây chú ý Đoạn story đăng tải trên trang Instagram cá nhân của cựu sao Barcelona đêm 23/7 nhanh chóng nhận lại những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.