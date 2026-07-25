Pirlo nhận lương khiêm tốn tại Italy

Huyền thoại Andrea Pirlo chuẩn bị trở lại với bóng đá đỉnh cao trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Italy sau khi đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC).

Pirlo nhận nhiệm vụ tại ĐTQG.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Pirlo đã chấp nhận lời đề nghị từ FIGC sau khi bị thuyết phục bởi kế hoạch phát triển dài hạn do Paolo Maldini và Leonardo trực tiếp trình bày. Hai bên đã thống nhất các điều khoản cơ bản và chỉ còn hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi ký hợp đồng.

Football Italia cho biết Pirlo sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kéo dài đến sau World Cup 2030. Mức lương của chiến lược gia 47 tuổi vào khoảng 1,5 triệu euro mỗi mùa. Con số này cao hơn so với người tiền nhiệm Gennaro Gattuso (800.000 euro mỗi năm).

Pirlo thành lựa chọn hàng đầu của FIGC sau khi hai mục tiêu trước đó là Carlo Ancelotti và Pep Guardiola đều từ chối lời mời. Ancelotti mới gia hạn hợp đồng với đội tuyển Brazil nên không có ý định thay đổi công việc, trong khi Guardiola muốn dành thêm thời gian cho gia đình sau 10 năm liên tục dẫn dắt Manchester City.

Việc bổ nhiệm Pirlo được xem là bước đi mang tính chiến lược của bóng đá Italy trong giai đoạn tái thiết. Dù kinh nghiệm cầm quân chưa quá dày dạn, cựu tiền vệ từng dẫn dắt Juventus và sở hữu sự nghiệp thi đấu lẫy lừng với chức vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Italy.

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