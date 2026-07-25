Arsenal hưởng lợi từ mâu thuẫn giữa Barca và Atletico

Dù Barcelona muốn chiêu mộ Julian Alvarez, Atletico Madrid kiên quyết từ chối bán tuyển thủ Argentina cho đối thủ trực tiếp và ưu tiên đàm phán với Arsenal.

Atletico Madrid ưu tiên bán Julian Alvarez cho Arsenal.

Theo Cadena SER, "Los Rojiblancos" sẽ không để ngôi sao người Argentina gia nhập bất kỳ đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào tại La Liga trong kế hoạch chuyển nhượng sắp tới.

Nguyên nhân chính dẫn đến thái độ cứng rắn này bắt nguồn từ sự không hài lòng của ban lãnh đạo Atletico Madrid đối với cách tiếp cận cầu thủ của Barca. Đội chủ sân Wanda Metropolitano coi Alvarez là nhân tố "không thể đụng đến" trong mọi cuộc đàm phán với Barcelona, nhằm ngăn chặn việc gia tăng sức mạnh cho đối thủ.

Tuy nhiên, đội bóng của Diego Simeone lại có thái độ cởi mở hơn với các đề nghị đến từ nước ngoài. Cụ thể, Atletico sẵn sàng tạo điều kiện để nhà vô địch World Cup 2022 chuyển đến Arsenal nếu đại diện Bắc London đưa ra mức giá hợp lý.

Ưu tiên hàng đầu của "Los Rojiblancos" trong trường hợp bán cầu thủ là đẩy chân sút 26 tuổi ra khỏi biên giới Tây Ban Nha để tránh những rủi ro đối đầu trực tiếp.

Alvarez gia nhập Atletico Madrid từ Manchester City và nhanh chóng khẳng định vai trò trụ cột trên hàng công. Việc anh trở thành mục tiêu số một của Barcelona nhằm thay thế Robert Lewandowski là minh chứng cho phong độ ổn định của tuyển thủ Argentina.

Barcelona nhiều khả năng phải chuyển hướng sang các mục tiêu khác để tìm phương án thay thế chân sút kỳ cựu người Ba Lan. Trong khi đó, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu chữ ký của ngôi sao sinh năm 2000 nếu quyết định đẩy mạnh đàm phán.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.