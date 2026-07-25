Vinicius gây sốt với lời nhắn gửi Haaland

Sau khoảnh khắc ôm nhau tại World Cup 2026, Vinicius Junior tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi công khai gửi lời mời Erling Haaland sang Brazil nghỉ dưỡng.

Vinicius và Haaland tỏ ra thân thiết sau World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, ngôi sao Real Madrid đăng loạt ảnh bên diễn viên nổi tiếng Hollywood Terry Crews, kèm dòng nhắn ngắn gọn nhưng gây chú ý: "Chúng tôi đang chờ cậu, Erling". Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau World Cup 2026, Vinicius đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi tại quê nhà Rio de Janeiro (Brazil) trước khi hội quân cùng Real Madrid chuẩn bị cho mùa giải mới.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cầu thủ người Brazil và Terry Crews có nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Cả hai cùng tập gym, tham quan phòng trưng bày kỷ niệm của nam diễn viên, thậm chí Vinicius còn giới thiệu Crews với các thành viên trong gia đình.

Mối liên hệ giữa Vinicius, Haaland và Terry Crews bắt nguồn từ bức ảnh chế bằng trí tuệ nhân tạo lan truyền mạnh mẽ trong thời gian diễn ra World Cup. Hình ảnh ghép Vinicius và Haaland vào một phân cảnh nổi tiếng của bộ phim White Chicks, với Terry Crews là nhân vật trung tâm, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Tại World Cup 2026, Vinicius thi đấu nổi bật khi ghi 4 bàn ở vòng bảng. Tuy nhiên, Brazil sớm dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại 1-2 trước Na Uy. Trong trận đấu đó, Haaland lập cú đúp đưa đội bóng Bắc Âu vào tứ kết.

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân MetLife (New Jersey), Vinicius chủ động ôm Haaland khi chân sút người Na Uy đang phỏng vấn. Hình ảnh thể hiện sự tôn trọng giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.