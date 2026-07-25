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Thể thao

Tân binh MU tiếp tục gây ấn tượng

  • Thứ bảy, 25/7/2026 07:48 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Bên cạnh cơn mưa bàn thắng ở trận giao hữu với Rosenborg rạng sáng 25/7, tân binh Andrey Santos cũng trở thành tâm điểm khi gây ấn tượng trong màu áo mới.

Andrey Santos để màn trình diễn hứa hẹn.

Sau màn ra mắt ấn tượng trước Wrexham, Santos tiếp tục được HLV Michael Carrick xếp đá chính trước Rosenborg. Cầu thủ 22 tuổi thể hiện khả năng điều tiết lối chơi, phân phối bóng và hoạt động rộng ở khu trung tuyến, góp phần giúp MU kiểm soát hoàn toàn thế trận. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Michael Carrick thắng 5-0.

Màn trình diễn của Santos nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng tiền vệ người Brazil sẽ là "động cơ" nơi tuyến giữa của MU trong mùa giải mới. Một ý kiến nhận xét Santos chuyền bóng rất sắc bén và hứa hẹn sẽ tạo khác biệt tại Premier League.

Không ít người còn đánh giá Santos có mặt ở khắp mọi điểm nóng trên sân, liên tục hỗ trợ phòng ngự, kéo bóng vượt tuyến và tạo ra sự kết nối giữa các tuyến.

Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu, những gì Santos thể hiện vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Ở mùa giải trước, tiền vệ người Brazil từng dẫn đầu các tiền vệ tại Premier League về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi dưới mặt đất, ở mức 68%, và anh tiếp tục phát huy điểm mạnh đó ngay trong những trận đầu tiên dưới màu áo mới.

MU vẫn chưa dừng lại trên thị trường chuyển nhượng khi có thể mang về thêm một "bom tấn" ở hàng tiền vệ. Những gương mặt được nhắm đến là Aurelien Tchouaméni, Manu Kone và Carlos Baleba.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.

David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

Duy Luân

MU David Beckham MU andrey santos giao hữu

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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