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Thể thao

Arsenal quyết phá két vì Julian Alvarez

  • Thứ hai, 13/7/2026 08:28 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sau khi Julian Alvarez tỏa sáng đưa Argentina vào bán kết World Cup 2026, Arsenal được cho là quyết chi hơn 90 triệu bảng để kích nổ "bom tấn" chuyển nhượng.

Arsenal quyết tâm chiêu mộ Alvrez.

Theo The Independent, đội bóng của HLV Mikel Arteta là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký Alvarez. Tiền đạo người Argentina cũng sẵn sàng chuyển đến sân Emirates, dù ưu tiên ban đầu của anh là tiếp tục thi đấu tại Tây Ban Nha.

Alvarez còn hợp đồng với Atletico đến năm 2030, vì vậy đội bóng thành Madrid nắm hoàn toàn quyền quyết định. Arsenal chấp nhận chi khoảng 90 triệu bảng, trong khi Atletico yêu cầu hơn 100 triệu bảng mới đồng ý nhả người. Khoảng cách này khiến các cuộc đàm phán chưa thể đi đến thống nhất.

Dù vậy, Arsenal không từ bỏ tham vọng chiêu mộ nhà vô địch World Cup 2022. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" muốn sớm chốt thương vụ để Alvarez kịp hội quân trước mùa giải mới. Đáng chú ý, The Athletic xác nhận HLV Diego Simeone không còn muốn giữ Alvarez khi cầu thủ công khai đòi ra đi.

Alvarez hiện ở đỉnh cao phong độ. Hôm 12/7, Alvarez ghi dấu ấn với siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt, mở ra chiến thắng 3-1 cho nhà đương kim vô địch trước Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026.

Phong độ chói sáng càng khiến tương lai của cựu tiền đạo Man City được quan tâm. Sau khi mùa giải 2025/26 khép lại. Alvarez liên tục bày tỏ mong muốn chia tay Atletico Madrid để tìm kiếm bến đỗ có nhiều cơ hội cạnh tranh danh hiệu hơn.

Barcelona và Real Madrid đều được cho là rất muốn sở hữu chân sút người Argentina. Tuy nhiên, Atletico kiên quyết không bán ngôi sao của mình cho các đối thủ trực tiếp tại La Liga. Động thái này mở ra cơ hội lớn cho Arsenal.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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