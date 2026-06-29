Julian Alvarez chưa xứng giá 150 triệu euro

Màn trình diễn mờ nhạt trước Jordan hôm 28/6 khiến Julian Alvarez chịu thêm áp lực giữa lúc tương lai tại Atletico Madrid trở thành đề tài nóng.

Julian Alvarez gây thất vọng trong lần đầu đá chính cho Argentina tại World Cup 2026.

Alvarez bước vào trận gặp Jordan với cơ hội không thể thuận lợi hơn để ghi điểm. Argentina chắc suất đi tiếp với ngôi đầu bảng, HLV Lionel Scaloni dùng đội hình dự bị và tiền đạo của Atletico Madrid lần đầu được đá chính tại World Cup 2026.

Đó lẽ ra là thời điểm để Alvarez bứt phá trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công Argentina. Nhưng trước Jordan, tiền đạo người Argentina lại để lại màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu dấu ấn và không tận dụng được cơ hội được trao.

Theo các trang thống kê, Alvarez nhận điểm 5,8, thấp nhất trong số cầu thủ Argentina. Anh có một cú sút trúng đích, chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,9, chạm bóng 43 lần nhưng chỉ 3 lần xuất hiện trong vùng cấm và không tạo ra đường chuyền quyết định nào.

Truyền thông Argentina lập tức đặt dấu hỏi. Ole chấm Alvarez điểm 6, thấp nhất trong nhóm đá chính của "Albiceleste", đồng thời nhận xét anh thường phải lùi ra khỏi vùng cấm để nhận bóng và thiếu chính xác ở một số pha xử lý cuối sân.

Clarin còn khắt khe hơn khi chỉ cho Alvarez điểm 5. Tờ này cho rằng tiền đạo 26 tuổi gặp khó trong việc tham gia vào lối chơi và không cho thấy được phẩm chất trước khung thành.

Phong độ mờ nhạt trước Jordan khiến mức giá 150 triệu euro của Alvarez bị đặt dấu hỏi.

Áp lực với Alvarez không chỉ đến từ màn trình diễn trên sân. Một tuần trước đó, anh gây chú ý khi phát biểu: “Điều tốt nhất cho tất cả là chúng tôi tìm kiếm một vụ chuyển nhượng”. Tuyên bố này làm dậy sóng cả Argentina lẫn Atletico Madrid.

Tại Tây Ban Nha, tương lai của Alvarez được quan tâm đặc biệt vì mức phí chuyển nhượng có thể chạm mốc 150 triệu euro. Nhưng khi câu chuyện rời Atletico còn chưa hạ nhiệt, phong độ của anh tại World Cup lại chưa đủ sức bảo vệ con số ấy.

Cuộc cạnh tranh với Lautaro Martinez cũng đang bất lợi cho Alvarez. Tiền đạo Inter Milan ghi bàn, dù từ chấm phạt đền, và tạo cảm giác bước vào giải đấu với trạng thái tốt hơn.

Bốn năm trước, Alvarez từng là quân bài quan trọng của Scaloni trên hành trình vô địch World Cup. Khi ấy, anh mang đến tốc độ, sự sắc bén và năng lượng cho hàng công Argentina.

Hiện tại, bức tranh đã khác. Giữa cơn bão chuyển nhượng do chính mình tạo ra, Alvarez cần nhiều hơn một cơ hội đá chính để chứng minh anh xứng đáng với vị thế và mức giá được nhắc đến.