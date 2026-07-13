Tuyển thủ Tây Ban Nha 'tắm biển' ở World Cup

Marcos Llorente vừa gây chú ý với hình ảnh thoải mái tắm nắng tại sân vận động Cotton Bowl ngay trước buổi tập của Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận bán kết World Cup gặp Pháp.

Marcos Llorente thảnh thơi tắm nắng ngay trên sân.

Hình ảnh Llorente nằm thư giãn dưới nắng ấm tại sân vận động Cotton Bowl (Mỹ) như đang trong một kỳ nghỉ bãi biển thu hút sự chú ý trước buổi tập mới nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Khoảnh khắc thảnh thơi này diễn ra ngay trước khi "La Roja" bước vào quá trình chuẩn bị cho cuộc chạm trán Pháp tại bán kết World Cup 2026 vào ngày 15/7 tới.

Trước đó, tại tứ kết, Tây Ban Nha có màn trình diễn ấn tượng khi vượt qua đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-1 để ghi danh vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Trận này, Llorente góp mặt trong danh sách dự bị và không ra sân. Việc ngôi sao thuộc biên chế Atletico Madrid tận hưởng ánh nắng trước buổi tập cho thấy tâm lý thoải mái và tinh thần lạc quan của các cầu thủ Tây Ban Nha dù sắp bước vào một trận đại chiến đầy áp lực.

Tại World Cup 2026, Llorente vẫn là một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Luis de la Fuente nhờ sự đa năng và nền tảng thể lực dồi dào.

Những phút giây nghỉ ngơi tại Cotton Bowl được xem là liệu pháp tâm lý cần thiết để các cầu thủ tái tạo năng lượng trong bối cảnh điều kiện thời tiết nắng nóng tại Mỹ.

Tây Ban Nha ấn định chiến thắng 2-1 trước Bỉ Rạng sáng 11/7, Mikel Merino tận dụng cơ hội từ sai lầm của thủ thành Lammens, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026.