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Thể thao World Cup 2026

Xác định 4 đội vào bán kết World Cup 2026

  • Chủ nhật, 12/7/2026 10:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

World Cup 2026 xác định đủ 4 cái tên góp mặt ở vòng bán kết gồm Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

Màn thư hùng đáng chờ đợi giữa Yamal và Mbappe ở bán kết.

Argentina trở thành đội tuyển cuối cùng ghi tên vào vòng bán kết. Trên sân Arrowhead, nhà đương kim vô địch đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 sau 120 phút nghẹt thở. Chiến thắng giúp đại diện Nam Mỹ chạm trán tuyển Anh vào lúc 2h ngày 16/7.

Cũng trong sáng 12/7, thầy trò HLV Thomas Tuchel tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước hiện tượng Na Uy. Dù bị dẫn trước trong hiệp một, "Tam sư" vẫn giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham.

Ở nhánh đấu còn lại, Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ sức mạnh. Hôm 11/7, chiến thắng 2-1 trước Bỉ không chỉ giúp "La Roja" vào bán kết mà còn nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 36, khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đối thủ của đội bóng xứ bò tót là Pháp vào lúc 2h ngày 15/7.

Hôm 10/7, Pháp là đội đầu tiên giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Morocco với tỷ số 2-0. Đoàn quân áo lam cho thấy sự ổn định đáng nể khi trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử góp mặt ở bán kết 3 kỳ World Cup liên tiếp, qua các năm 2018, 2022 và 2026.

Như vậy, 4 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Hai cặp bán kết hứa hẹn mang đến những màn thư hùng đỉnh cao khi quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Jude Bellingham và Lionel Messi.

Sau khoảng một tháng tranh tài, World Cup 2026 chỉ còn lại 4 ứng viên cuối cùng trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá nhất bóng đá thế giới.

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Xác định được hai cặp đấu bán kết World Cup 2026.

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Minh Nghi

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