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Thể thao World Cup 2026

Video Bellingham trêu Haaland hút gần 6 triệu lượt xem

  • Chủ nhật, 12/7/2026 07:46 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sáng 12/7, khoảnh khắc Jude Bellingham tinh nghịch trêu Erling Haaland gây sốt trên mạng xã hội khi tuyển Anh thắng Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc Bellingham "động chạm" Haaland gây chú ý.

Tình huống diễn ra ở phút 32, khi tuyển Anh được hưởng một quả đá phạt bên cánh trái. Trong lúc các cầu thủ đang chờ bóng được đưa vào cuộc, Bellingham đứng phía sau Haaland và tinh nghịch "động chạm" người bạn thân. Haaland lập tức đẩy tay Bellingham ra. Hành động khiến cả hai cùng bật cười ngay giữa trận đấu căng thẳng.

Ống kính máy quay truyền hình nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc. Chỉ ít giờ sau, đoạn clip lan truyền với tốc độ chóng mặt và được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi. Nhiều CĐV gọi đây là "khoảnh khắc hài hước nhất World Cup 2026", bởi hiếm khi hai ngôi sao của hai đội đối địch lại có thể thoải mái đùa vui trong một trận tứ kết.

Thực tế, Bellingham và Haaland vốn có mối quan hệ rất thân thiết từ thời cùng khoác áo Borussia Dortmund. Dù sau đó mỗi người chuyển sang một bến đỗ khác, cả hai vẫn duy trì tình bạn bền chặt.

Đây cũng không phải lần đầu Bellingham trêu chọc người đồng đội cũ trong ngày tái ngộ. Trước khi trận đấu diễn ra, tiền vệ tuyển Anh "đá yêu" Haaland trong đường hầm sân vận động, tạo nên hình ảnh vui vẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dù đối đầu quyết liệt trên sân, cả hai dành cho nhau những nụ cười thân thiện mỗi khi có cơ hội. Chính sự thoải mái ấy khiến người hâm mộ thích thú và xem đây là minh chứng rằng tình bạn có thể tồn tại ngay cả ở sân khấu khốc liệt nhất của bóng đá thế giới.

Sau tiếng cười ngắn ngủi, cả Bellingham và Haaland nhanh chóng trở lại với sự tập trung cao nhất. Chung cuộc, tuyển Anh ngược dòng thắng Na Uy 2-1 nhờ cú đúp của Bellingham để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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