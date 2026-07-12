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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Na Uy hứng bão phẫn nộ vì không chuyền cho Haaland

  • Chủ nhật, 12/7/2026 05:58 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Sáng 12/7, Alexander Sorloth trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh.

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Sorloth bị chỉ trích thậm tệ.

Phút 43 trên sân Miami (Mỹ), khi Na Uy đang dẫn 1-0, đội bóng Bắc Âu tổ chức pha phản công cực kỳ thuận lợi với tình huống hai đánh một. Sorloth cầm bóng bên cánh phải, trong khi Erling Haaland băng lên ở vị trí hoàn toàn trống trải và liên tục ra hiệu xin bóng.

Chỉ cần một đường chuyền ngang, Haaland gần như chắc chắn sẽ đối mặt thủ môn Jordan Pickford trong cơ hội vàng để nhân đôi cách biệt. Thế nhưng, tiền đạo thuộc biên chế Atletico Madrid lại quyết định giữ bóng và tự mình dứt điểm.

Sự chần chừ của Sorloth tạo điều kiện để các hậu vệ Anh kịp lùi về bọc lót. Cú sút sau đó bị chặn, khiến Na Uy đánh mất cơ hội nới rộng cách biệt. Ngay lập tức, Sorloth hứng cơn bão phẫn nộ trong lúc trận đấu vẫn diễn ra. Người hâm mộ tràn vào tài khoản cá nhân của Sorloth và buông lời chỉ trích thậm tệ.

Nhiều CĐV cho rằng tiền đạo 30 tuổi quá cá nhân khi từ chối chuyền cho Haaland. Không ít ý kiến gọi đây là một trong những quyết định khó hiểu nhất trận đấu, bởi Haaland di chuyển thuận lợi và gần như không bị kèm.

Một số bình luận còn gay gắt hơn khi cho rằng Sorloth đặt cái tôi lên trên lợi ích tập thể. "Haaland xin bóng suốt cả quãng đường nhưng vẫn bị phớt lờ", một CĐV viết. Người khác bình luận: "Đó là đường chuyền mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thực hiện".

Điều khiến người hâm mộ Na Uy càng tiếc nuối là đội bóng của HLV Ståle Solbakken phải trả giá gần như ngay lập tức. Chỉ ít phút sau tình huống bỏ lỡ của Sorloth, Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh ở phút bù giờ hiệp một.

Vinicius dí dỏm chúc mừng Haaland Trong lúc phỏng vấn sau chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7, Erling Haaland đã nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Vinicius Jr.

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Minh Nghi

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