Haaland gào xin bóng trong tuyệt vọng

Sáng 12/7, Na Uy có thể bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn trước tuyển Anh nếu Alexander Sorloth không đưa ra quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng.

Haaland xin bóng nhưng Sorloth không chuyền.

Ở phút 43 trên sân Miami (Mỹ), đại diện Bắc Âu tạo ra pha phản công ngon ăn. Từ giữa sân, Sorloth dẫn bóng thẳng về phía khung thành trong tình huống 2 đánh 1 với hậu vệ cuối cùng của tuyển Anh.

Quan sát tình huống cho thấy Erling Haaland bứt tốc ở cánh trái, hoàn toàn thoát khỏi sự kèm cặp và liên tục ra hiệu xin bóng. Chỉ cần một đường chuyền ngang đúng thời điểm, chân sút của Man City sẽ đối mặt thủ môn Jordan Pickford trong cơ hội mười mươi để nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Sorloth lại quyết định giữ bóng quá lâu. Tiền đạo này chần chừ thêm vài nhịp rồi cố tự mình xử lý, tạo điều kiện để hậu vệ Anh kịp lùi về cắt góc chuyền. Cơ hội vàng của Na Uy vì thế trôi qua trong sự ngỡ ngàng của chính Haaland.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bình luận chỉ trích Sorloth. Nhiều CĐV không giấu nổi sự bức xúc: "Vì sao Sorloth không chuyền cho Haaland?", trong khi người khác viết: "Haaland cầu xin đường chuyền, nhưng Sorloth vẫn không chịu nhả bóng".

Sai lầm trong pha xử lý cá nhân nhanh chóng khiến Na Uy phải trả giá. Ở phút bù giờ 45+1, Anthony Gordon chọc khe để Jude Bellingham băng xuống dũng mãnh trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Orjan Nyland, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Pha bỏ lỡ đường chuyền của Sorloth được xem là bước ngoặt lớn. Nếu Haaland nhận bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, cục diện trận tứ kết có thể hoàn toàn khác. Thay vào đó, Na Uy đánh mất thời cơ kết liễu đối thủ và để tuyển Anh lấy lại tinh thần ngay trước giờ nghỉ.

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