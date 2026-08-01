Maresca thua trận ra mắt Man City

Man City hòa Inter Milan 1-1 trước khi thua 1-3 trên chấm luân lưu trong trận đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca.

Enzo Maresca nhận thất bại trên chấm luân lưu trong trận đầu tiên dẫn dắt Man City.

Enzo Maresca chưa có màn ra mắt trọn vẹn trên cương vị HLV Man City. Trong trận giao hữu tại Hong Kong tối 1/8, đội bóng Anh hòa Inter Milan 1-1 sau 90 phút rồi thất bại 1-3 ở loạt luân lưu.

Matteo Lavelli thực hiện thành công lượt sút quyết định, mang về chiến thắng cho nhà vô địch Italy. Đây là trận đầu tiên Maresca dẫn dắt Man City kể từ khi kế nhiệm Pep Guardiola vào tháng 6.

Hai đội nhập cuộc cởi mở và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Man City vượt lên ở phút 14 sau pha phối hợp bên cánh trái.

Antoine Semenyo đi bóng sát đường biên ngang trước khi căng vào thuận lợi để Divin Mubama đệm bóng cận thành, mở tỷ số. Tiền đạo trẻ của Man City chọn vị trí tốt và không bỏ lỡ cơ hội ở khoảng cách gần.

Semenyo tiếp tục là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công đội bóng Anh trong hiệp một. Ít phút sau, tuyển thủ Ghana vượt qua nhiều hậu vệ Inter bằng một pha đột phá kỹ thuật, nhưng không thể đưa bóng qua thủ môn Josep Martinez ở góc hẹp.

Man City phải trả giá vì bỏ lỡ cơ hội. Hàng phòng ngự của họ phá bóng không dứt khoát sau quả tạt của Jamal Iddrissou, tạo điều kiện để Benjamin Pavard dứt điểm từ gần chấm phạt đền, gỡ hòa cho Inter.

Thế trận vẫn diễn ra cân bằng trong những phút còn lại của hiệp một. Cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình, nhưng thiếu độ chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Antoine Semenyo kiến tạo bàn mở tỷ số và là điểm sáng trên hàng công Man City trước Inter Milan.

Sang hiệp hai, Man City và Inter cùng tạo ra cơ hội để vượt lên. Tuy nhiên, việc hai HLV liên tục thay người khiến nhịp độ trận đấu giảm dần.

Đội bóng của Maresca vẫn là bên tiến gần bàn thắng hơn ở cuối trận. Vitor Reis dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang, trong khi cầu thủ chạy cánh trẻ Ryan McAidoo sút trúng cột dọc.

Man City gia tăng sức ép trong những phút cuối nhưng không thể ghi thêm bàn. Trận đấu vì thế phải được giải quyết trên chấm luân lưu.

Tại đây, các cầu thủ Inter thể hiện sự chính xác và bản lĩnh tốt hơn để thắng 3-1. Kết quả này không mang nhiều ý nghĩa về thành tích trong một trận giao hữu, nhưng phần nào cho thấy Maresca còn nhiều việc phải làm trong quá trình xây dựng đội bóng mới.

Nhà cầm quân người Italy đang đảm nhận một trong những công việc nhiều áp lực nhất bóng đá châu Âu. Người tiền nhiệm Guardiola giành 20 danh hiệu trong 10 năm tại sân Etihad, đồng thời tạo ra một hệ thống có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ CLB.

Di sản quá lớn ấy khiến mọi thay đổi dưới thời Maresca dễ bị đặt lên bàn cân. Ông không chỉ cần duy trì sức cạnh tranh của Man City mà còn phải chứng minh đội bóng có thể mở ra một giai đoạn mới sau khi chia tay HLV thành công nhất lịch sử CLB.

Man City bước vào thời kỳ hậu Pep Guardiola.

Lịch sử bóng đá Anh từng chứng kiến nhiều đội bóng sa sút sau khi một nhà cầm quân huyền thoại rời đi. Trường hợp rõ nhất là Man United, đội chưa thể trở lại vị thế thống trị kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013.

Dù vậy, vẫn còn quá sớm để đánh giá Maresca chỉ sau một trận giao hữu. Ông mới có ít ngày làm việc cùng các cầu thủ, trong khi Man City cũng chưa có lực lượng mạnh nhất.

Trận đấu với Inter ít nhất mang đến một số tín hiệu tích cực. Semenyo tạo ra nhiều đột biến, các cầu thủ trẻ được trao cơ hội, còn Man City vẫn duy trì được ý tưởng triển khai bóng chủ động.

Thất bại trên chấm luân lưu không phải khởi đầu lý tưởng, nhưng cũng chưa phải điều đáng lo. Điều quan trọng hơn với Maresca là giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với ý tưởng mới và xây dựng một Man City đủ sức bước ra khỏi cái bóng của Guardiola.