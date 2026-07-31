John Stones có bến đỗ mới

Sáng 31/7, Inter Milan xác nhận chiêu mộ John Stones với bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2028 sau khi trung vệ người Anh rời Man City dưới dạng tự do.

John Stones trở thành người của Inter Milan.

Stones không giấu được sự phấn khích trước chương mới trong sự nghiệp: "Tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi hạnh phúc, tự hào và háo hức được bắt đầu hành trình mới. Tôi không thể nghĩ ra nơi nào phù hợp hơn Inter để trải nghiệm điều đó".

Stones cho biết anh nghe nhiều điều tích cực về thành phố Milan nhưng chưa từng có cơ hội sinh sống tại đây. Chính vì vậy, việc khám phá văn hóa, con người và cuộc sống mới khiến anh cực kỳ mong đợi. Bên cạnh đó, sự hiện diện của một số người bạn cũ tại Inter cũng sẽ giúp anh nhanh chóng hòa nhập.

Sự xuất hiện của John Stones được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể chất lượng hàng thủ Inter Milan trong hành trình cạnh tranh các danh hiệu ở mùa giải 2026/27.

Gia nhập Man City từ Everton vào năm 2016, tuyển thủ Anh vươn tầm dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola nhờ khả năng đọc tình huống, xử lý bóng điềm tĩnh và phát động tấn công từ hàng phòng ngự.

Trong 10 năm khoác áo Man City, Stones ra sân 295 trận trên mọi đấu trường, ghi 19 bàn thắng và trở thành nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB. Ở cấp độ đội tuyển, anh cũng có 94 lần khoác áo tuyển Anh kể từ khi ra mắt vào năm 2014.

Highlights Man City 1-2 Aston Villa Dù chơi trên sân nhà, Man City lại để thua Aston Villa 1-2 ở trận đấu tại vòng 38 Premier League hôm 24/5.