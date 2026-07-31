Cơ bắp của Ronaldo ở tuổi 41

Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ kinh ngạc khi khoe thể hình săn chắc ở tuổi 41 trong kỳ nghỉ hè trước mùa giải mới.

Ronaldo khoe cơ bắp ấn tượng.

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện với thân hình gần như không có mỡ thừa. Cơ bụng sáu múi nổi rõ, phần vai, ngực và cánh tay săn chắc, trong khi đôi chân vẫn giữ được khối cơ ấn tượng. Dù đã bước sang tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì nền tảng thể chất khiến nhiều cầu thủ trẻ phải ngưỡng mộ.

Trong nhiều năm qua, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng luôn được xem là hình mẫu về tính chuyên nghiệp. Chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, lịch tập luyện khoa học cùng khả năng kiểm soát cơ thể là những yếu tố giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao trong suốt hơn hai thập kỷ thi đấu.

Ngay cả ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn dành nhiều thời gian để rèn luyện sức mạnh, tốc độ và khả năng phục hồi.

Hình ảnh mới nhất nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thán phục trước vóc dáng của Ronaldo, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần kỷ luật và sự bền bỉ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Không ít ý kiến còn nhận xét thể trạng hiện tại của CR7 đủ sức sánh ngang với nhiều ngôi sao đang ở độ tuổi đôi mươi.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Ronaldo được kỳ vọng sẽ sớm trở lại tập luyện cùng Al Nassr để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mục tiêu hiện tại của CR7 là chinh phục thêm các danh hiệu tập thể và cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo để lại ấn tượng đẹp sau khi trở về từ World Cup 2026 Tối 20/7, video Cristiano Ronaldo đến thăm nữ họa sĩ khuyết tật từng vẽ chân dung anh bằng đôi chân, gây chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ.