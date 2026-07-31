Bóng đá thế giới chung tay cứu Boavista

Người hâm mộ và nhiều CLB trên khắp thế giới cùng đóng góp cho chiến dịch gây quỹ, giúp Boavista tiến thêm một bước trong cuộc chiến sinh tồn.

Người hâm mộ tại nhiều quốc gia đóng góp cho chiến dịch gây quỹ giúp Boavista duy trì hoạt động.

Boavista nhận được sự ủng hộ rộng khắp từ cộng đồng bóng đá quốc tế trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính và pháp lý.

Đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha vừa huy động đủ số tiền cần thiết thông qua một chiến dịch gây quỹ cộng đồng do các hội viên và người hâm mộ phát động. Khoản tiền này đáp ứng yêu cầu của quản tài viên, qua đó mở đường cho Boavista khôi phục hoạt động thể thao, theo AS.

Trước đó, các cơ sở tại Estadio do Bessa được mở cửa trở lại hôm 20/7. Quyết định này đặc biệt quan trọng với học viện của Boavista, nơi được xem là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong kế hoạch tái thiết CLB.

Sau khi chiến dịch gây quỹ đạt mục tiêu, ban lãnh đạo Boavista gửi đề nghị lên tòa án để xin phê duyệt phương án duy trì hoạt động. Nếu được chấp thuận, đội bóng có thể tiếp tục triển khai kế hoạch phục hồi thay vì đứng trước nguy cơ biến mất khỏi bản đồ bóng đá Bồ Đào Nha.

Lời kêu gọi của Boavista nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ tại Anh, Mỹ, Scotland, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Brazil, Angola, Trung Quốc, Australia, Cape Verde và Timor Leste.

Không chỉ những CĐV trung lập, nhiều hội CĐV và CLB như Crystal Palace, Everton, Sunderland, Liverpool, Celtic, Rangers, Bordeaux, AFC Wimbledon, Shrewsbury Town, Port Vale và Leixões cũng thể hiện sự ủng hộ với Boavista.

Đáng chú ý, Chủ tịch Porto André Villas-Boas cũng lên tiếng kêu gọi tìm giải pháp cho Boavista. Phát biểu của cựu HLV Chelsea và Tottenham mang ý nghĩa đặc biệt bởi Porto là đối thủ cùng thành phố và có mối quan hệ cạnh tranh lâu đời với Boavista.

Theo Villas-Boas, bóng đá Bồ Đào Nha cần hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời ngăn những trường hợp tương tự tái diễn trong tương lai.

Chính quyền thành phố Porto cũng đứng về phía Boavista. Hội đồng thành phố nhất trí thông qua một kiến nghị nhằm bày tỏ sự ủng hộ với đội bóng.

Boavista là một trong những CLB giàu truyền thống của bóng đá Bồ Đào Nha. Đội chủ sân Bessa từng phá vỡ thế thống trị của ba ông lớn Porto, Benfica và Sporting Lisbon để giành chức vô địch quốc gia.

Trong thời điểm tương lai bị đe dọa, làn sóng hỗ trợ từ người hâm mộ, các CLB đối thủ và giới chức địa phương giúp Boavista có thêm cơ hội tồn tại. Cuộc khủng hoảng chưa hoàn toàn khép lại, nhưng đội bóng Bồ Đào Nha đã vượt qua một trong những rào cản quan trọng nhất.